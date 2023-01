Frihet og åpenhet finner alltid vei. Det var lærdommen fra Shabana Rehman.

I dag blir Shabana Rehman (46) gravlagt i Oslo rådhus, på statens bekostning.

Det er nå vi endelig forstår hva hun prøvde på.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

I podkasten «Shabanas verden» ble Shabana Rehman spurt om å trekke frem det sterkeste øyeblikket fra årene i offentligheten, et øyeblikk da hun tenkte at yes! – her skjedde det noe.

«Det er nå», svarte hun.

«Rett før man skal ta farvel, liksom. Nå forstår offentligheten hva jeg prøvde på».

Jeg tror hun fikk rett.

Det er nå vi forstår hva Shabana Rehman prøvde på, og hva hun fikk til.