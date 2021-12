Roger Valhammer står sterkare enn nokon gong. Men han har tilsynelatande hatt lite med det å gjere.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Valkvelden i 2019 kunne Roger Valhammer og resten av Ap konstatere at det ikkje gjekk så gale som dei kunne frykta, og at dei truleg kunne halde fram å styre Bergen. Det har gått, på hengande håret.

Hausten har ikkje vore ei maktoppvising.

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Hausten har vore uvanleg turbulent, sjølv etter bergenske standardar.

Når byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) i desse dagar tek juleferie, er det mykje å puste letta ut over. Han har landa bybanesaka, den viktigaste saka i heile denne fireårsperioden.

Med det har han truleg også sikra seg makta fram til neste val. Det var langt frå gitt at Valhammer ville bli sitjande i fire år då han tok over i 2019. Sånn sett står han stødigare enn han nokon gong har gjort.

Kabinettsspørsmål, som det Valhammer stilte, er det sterkaste maktmiddelet ein byrådsleiar har. Men var det Valhammer gjorde eigentleg ei maktoppvising? Eller var det meir ei framvising av avmakt?

På bystyremøte i november stilte Roger Valhammer kabinettspørsmål. Bystyret valde å oversjå det, og avsette han. Men vel ei veke etter gjekk han på igjen, etter mykje drama.

Les også Høgre vil ha tilbake kontrollen over Bergen. Men partiet har eit alvorleg problem.

Etter valet i 2019 fekk Valhammer eit håplaust utgangspunkt. Intense forhandlingar gjorde at han klarte å danne eit mindretalsbyråd med MDG, KrF og Venstre. Dei er igjen avhengige av ikkje berre SV, men endå eitt anna parti for å få fleirtal. Eit svakare mindretalsstyre er vanskeleg å finne i norsk historie. Krevjande er ikkje i nærleiken av å vere eit dekkande ord for situasjonen.

Og for å gjere det heile vanskelegare, var det frå starten klart at sjølv om byrådet hadde eit slags fleirtal bak seg, gjaldt det ikkje i bybanesaka. Den var difor ei tikkande bombe som ville gå av ein gong i løpet av dei neste fire åra.

Å navigere i eit slikt farvatn ville vore vanskeleg for kven som helst. Det krev stor politisk kløkt og finesse. Valhammer hadde kort fartstid i byråd då han tok fatt på oppgåva, og har strevd. Og når han no står tilsynelatande trygt, er det som om han sjølv har hatt lite med det å gjere.

Det var tre bystyrerepresentantar som kunne «redde» Roger Valhammers byråd. Frå v.: Steinulf Tungesvik, Stig Torgersen (begge Sp) og Odd Arild Viste (R).

Den verkelege maktoppvisinga i haust hadde vore å klare forhandle fram ei løysing. Sikre eit stødig fleirtal for bybane mot Åsane som ville stå seg. Det klarte ikkje Valhammer. Sigeren han til slutt kasserte inn, er det mange andre som vil ta æra for. Sett utanfrå er det dei tre utbrytarane frå Senterpartiet og Raudt som fekk skine.

Kanskje kunne ingen klart å lande saka på ein mindre dramatisk måte. Men måten det skjedde på er likevel eit teikn på at Valhammer ikkje har klart å knyte band til politiske med- og motstandarar.

For å kunne styre dei siste åra har Valhammer vore avhengig av forhandlingar med minst fem andre parti. Det har ikkje gitt rom til dei store gjennomslaga for Ap. Her frå forhandlingar med Erlend Horn (V), Sofie Marhaug (R) og Ove Sverre Bjørdal (Sp) etter valet.

At andre får skine, har vore eit tilbakevendande problem for Valhammer-byrådet. Like før jul landa han også sitt tredje budsjett for perioden. Som i tidlegare år, er det særleg SV som kan skryte av dei største gjennomslaga.

Det er nesten ikkje til å unngå, særleg når byrådet med Ap i spissen har valt seg «trygg økonomisk styring» som ei av tre grunnpilarar for sitt prosjekt. Det var det også i dei første fire åra med Ap-byråd, frå 2015–2019. Den gongen gav det meir meining, etter fleire år med sterk styringsslitasje og høg gjeldsvekst i kommunen. Og den gongen hadde byrådet fleirtal.

Men i dag må byrådet setje av buffer til forhandlingar med både SV og eit anna parti, og kan knapt forsvare å bruke noko på eigne signatursaker. Slik sit dei igjen med pengar på bok, og lite anna å vise til. For all del, trygg økonomisk styring er framleis viktig. Men det burde etter kvart vere underforstått. Ikkje sjølve hovudmålet.

Dei to siste åra har vore prega av eit utal koronapressekonferansar med Roger Valhammer og helsebyråd Beate Husa (KrF). Fleire av tiltaka har vore omstridde.

Les også Meir pengar til oppkjøp av barnehagar, sosialhjelp og Beffen: Her er Bergens budsjett for 2022

For kva skal bergensarane sitje igjen med etter fire år med Valhammer-byrådet? Kva vil han med byen, og kva blir ståande?

Mogelegheitene hans blir sjølvsagt innskrenka av to år med koronakrisehandtering. Og i krise har Valhammer så langt ikkje stått fram som ein sterk leiar. Tvert om har koronahandteringa vore prega av spørsmål om kven som eigentleg bestemmer, ein fempersonsregel mange meinte var ulovleg og til sist av strenge karantenereglar byrådet måtte gå tilbake på.

Igjen står eit inntrykk av ei politisk leiing som vaklar når dei blir pressa.

Kanskje markerer bybanesigeren eit vendepunkt. Fleirtalet Valhammer no har bak seg, har for mykje på spel til å bryte saman. Sånn sett står byrådet heretter friare til å få gjennom sin vilje.

Det må Valhammer nytte seg av. For målet på suksess etter fire år må vere meir enn å ha klamra seg til makta og ha fått gjennom (endå) eit bybanevedtak.