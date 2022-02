Ukraina-krigen kan være starten på slutten for Putin

Putin vil gjenreise Russlands storhet, men sender russerne tilbake til 90-tallets kaos. Det kan koste ham dyrt.

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

Unge russere i Sankt Petersburg demonstrerte mot Russlands krig i Ukraina søndag. Harde økonomiske konsekvenser av krigen kan koste Vladimir Putin dyrt.

Det ble en blåmandag uten like for russerne.

Før de fleste hadde rukket å komme seg på jobb, hadde sentralbanken satt opp renten til 20 prosent. Den russiske rubelen dalte som et nedskutt russisk jagerfly. Minibankene går tomme for penger. Folk frykter for fremtiden.

Ikke bare ser Vladimir Putin ut til å ha undervurdert ukrainernes evne til å forsvare seg. Etter fem dager med krig har russerne ennå ikke underlagt seg en eneste ukrainsk storby, og den opprinnelige strategien med rask fremrykning av lettere militære enheter ser ut til å ha feilet.

Han hadde også undervurdert Europas og verdens vilje og evne til å svare raskt og samlet mot hans brutale angrepskrig i Ukraina med økonomiske sanksjoner som virkelig rammer.

Det var ikke Putin alene om. Selv sentrale beslutningstakere i Brussel virker forbløffet over den europeiske handlekraften.

I helgen dro EU og USA frem storsleggen, da de frøs den russiske sentralbankens tilgang til valuta den har stående i utenlandske banker. Det gjør det vanskelig for Russland å finansiere krigen i Ukraina og å betjene lånene sine.

Dermed vil ingen lenger eie den russiske rubelen, som ender på billigsalg. For å gjøre det mer attraktivt å eie rubler og bremse kursfallet, doblet den russiske sentralbanken renten.

Det svir for den jevne russer, og kan gjøre livet vanskelig for Vladimir Putin.

Stabilitet har nemlig vært hans store styrke.

Nå står russere i lange køer utenfor bankene for å hente ut sparepengene sine, og om mulig vil de ha dem i dollar eller euro. Men bankene begynner å gå tomme. Når verdien på rubelen kollapser, blir det dyrere å importere varer fra utlandet. Russland kan få skyhøy prisvekst, og rubelen vil falle enda mer.

Dette er en situasjon mange russere kjenner igjen. Etter Sovjetunionens kollaps, innførte det nye russiske lederskapet det de kalte en «sjokkterapi» mot økonomien, et liberalistisk frislipp nærmest over natten. Prisene skjøt i været mens lønninger og pensjoner ble stående, og det ble vanskelig for den jevne russer å ha råd til mat på bordet.

Det var lange køer utenfor russiske banker i helgen. Verdien av den russiske rubelen faller drastisk som følge av internasjonale sanksjoner mot Russland.

1990-tallets krisetid og kaos er noe russere flest tenker tilbake på med gru, og den la grunnlag for Vladimir Putins relativt høye popularitet. Han har i stor grad fått æren for den stabiliteten og økonomiske veksten Russland opplevde på 2000-tallet, godt hjulpet av høye inntekter fra olje og gass.

Allerede den første dagen var det mer enn 50 demonstrasjoner i Russland mot krigen i Ukraina. Et par tusen demonstranter har blitt arrestert. Spørreundersøkelser viser at bare åtte prosent av russerne støtter en krig mot Ukraina. Bare et mindretall tør å ytre denne misnøyen i gatene eller på sosiale medier.

Men når den jevne russer ser sparepengene forsvinne og prisene i butikken skyter i været, kan stemningen raskt bli dårligere. Putin har brutt kontrakten sin med det russiske folk.

Men Russland er ikke et demokrati. Putin blir ikke kastet av folket.

Det er elitene Putin omgir seg med – i staten og i næringslivet – som vil avgjøre hans skjebne.

Disse består særlig av to grupper: Den ene er Putins gamle kollegaer fra KGB og resten av sikkerhetsapparatet som har gjort politisk karriere – de såkalte siloviki. Den andre er de styrtrike forretningsmenn som kontrollerer store deler av russisk næringsliv på betingelse av at de holder seg unna politikken – oligarkene.

Mangemilliardæren Mikhail Fridman er én av to oligarker som i helgen tok til orde mot Russlads krig i Ukraina. Det kan gjøre det lettere for andre å følge etter.

Disse har også sett det tjenlig å la Putin få styre landet med stadig hardere hånd. Men målrettede sanksjoner kan hindre oligarkene i å kontrollere egne pengesekker, og Russland kan bli en isolert stat som selv Kina begynner å kvie seg for å samarbeide med.

Plutselig er det ikke lenger så sikkert at Putin er den rette til å ivareta elitenes interesser.

I helgen tok de to første oligarkene til orde mot krigen. Det gjør det lettere for andre å komme etter.

Dermed øker faren for et palasskupp, at eliten går sammen om å fjerne presidenten. Dette er den vanligste måten en autoritær leder faller på.

Ukraina-krigen kan vise seg å bli starten på slutten for Vladimir Putin, slik Falklandskrigen i 1982 var for militærdiktaturet i Argentina.

Man skal likevel være forsiktige med slik ønsketenkning. Det er vanskelig å si hvor smertegrensen går for de russiske elitene, og hvor lett det vil være å avsette presidenten.

Og dersom Putin føler seg truet, kan han gå til enda mer drastiske skritt for å redde sitt eget skinn.

Søndag satte den russiske diktatoren verdens største atomarsenal i høy beredskap. Hans nasjonalistiske tankesett gjør veien til atomknappen mye kortere enn for en amerikansk, britisk eller fransk president:

«Ja, det vil være en katastrofe for menneskeheten og for verden. Men jeg er en borger av Russland og landets statsoverhode. Hvorfor trenger vi verden hvis ikke Russland er en del av den?» uttalte han i en dokumentar i 2018.

Torsdag truet Putin med at enhver som blander seg inn i Ukraina-krigen «vil møte større konsekvenser enn de har sett noensinne i historien».

Vi får bare håpe at de russiske elitene snur seg mot ham innen den tid, og at de søker støtte i et folk som ikke vil ha krig, men fred, stabilitet og velstand.