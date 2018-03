Storbritannia har større ambisjoner enn landet har militær og diplomatisk kapasitet til å følge opp.

Storbritannia er Norges viktigste eksportmarked. Etter USA har britene vært våre viktigste allierte i Nato. Storbritannias strategiske valg er dermed viktig for Norge. Men de valgene er det ikke lett å bli klok på.

Denne uken ble EU og Storbritannia enige om en overgangsperiode der forhandlingene om vilkårene for Brexit kan fortsette i litt roligere former enn hittil.

Likevel representerer Brexit fremdeles meget store utfordringer for Storbritannia.

Samtidig har angivelig russisk bruk av nervegass mot Sergej Skripal og hans datter også forgiftet forholdet mellom Storbritannia og Russland.

Britene startet en kraftig diplomatisk offensiv for å sikre seg støtte mot Russland.

Erkjennelsen av hvor viktig det er å ha gode allierte må ha vært en kalddusj for britiske politikere. For etter avstemningen om Brexit har mange lansert visjoner om Storbritannia som en sterk og ledende global aktør – Global Britain.

Britene har slitt med selvbildet i mange tiår etter avviklingen av det britiske imperiet etter annen verdenskrig. Imperiet ble avløst av Det britiske samveldet, senere bare Samveldet, en løs samarbeidsorganisasjon med større symbolsk enn realpolitisk betydning.

Men etter Brexit har det blitt lagt frem planer om å styrke Samveldet igjen, under arbeidstittelen «Empire 2.0».

Visjonen ble raskt latterliggjort i de tidligere koloniene.

En annen visjon, «CANZUK», ser for seg et tett økonomisk og politisk samarbeid med Canada, Australia, New Zealand. En slik konstellasjon ville blitt en av verdens største økonomier, men ideen har ført til hoderystende kommentarer om manglende britisk virkelighetsforståelse.

For om Storbritannia har store ambisjoner, er de mye større enn det landet har militær og diplomatisk kapasitet til å følge opp. Det britiske utenriksdepartementet har fått redusert sine budsjetter med 40 prosent siden 2013 og forsvaret har blitt kraftig redusert siden 2010. Under forhandlingene om Brexit, har Theresa May forsøkt å spille ut forsvarskortet og la vekt på britenes «uforbeholdne forpliktelse» til forsvar av Europa.

Håpet var kanskje at de militære bidragene skulle sikre britene fortsatt adgang til Det indre marked som Storbritannia er så avhengig av. På dette feltet har da også britene hatt betydelig makt.

Det britiske forsvaret er kjent og anerkjent for sin gjennomførte profesjonalitet. Og britenes bidrag til Nato var store. Under den kalde krigen sto mer enn 50.000 britiske soldater i Vest-Tyskland.

Men antallet har gradvis sunket og i 2020 skal de siste britene trekke seg ut. Den britiske hæren har ikke vært mindre siden før Napoleonskrigene. Mye av utstyret er foreldet og nedslitt etter mange års krigføring i Irak og Afghanistan.

Marcos Moreno / TT / NTB Scanpix

Britene hadde forpliktet seg til å lede en stridsgruppe med 1500 soldater i beredskap for EU i 2019. Dette er viktig i EUs militære samarbeid. Medlemslandene holder til enhver tid to slike stridsgrupper i beredskap for å kunne håndtere oppdukkende kriser. Denne uken trakk britene seg fra dette samarbeidet.

Royal Air Force har aldri hatt færre fly enn nå. Det har nå bare syv jagerflyskvadroner, med 12 operative fly i hver skvadron.

Det er vanskelig å se for seg at Storbritannia kan sende mange av dem ut av landet dersom en konflikt med Russland truer. Storbritannia har fremdeles store militære forpliktelser overfor tidligere kolonier. Britene har nylig bygd en ny base for Royal Navy i Bahrain. I dag er kanskje Persiabukta Royal Navys viktigste arbeidsområde.

Storbritannia har også en allianse med Malaysia, Singapore, Australia og New Zealand. Det er ikke tilfeldig at det første operative toktet til det nye hangarskipet HMS Queen Elisabeth etter planen skal gå til Stillehavet og Sør-Kinahavet.

Royal Navy forbereder nå hangarskipet, utenfor US Navy det største i verden, for operativ tjeneste. Sammen med søsterskipet HMS Prince of Wales representerer HMS Queen Elisabeth en kapasitet Storbritannia ikke har hatt siden 1978.

Britene er med rette stolte av dem, og mange ser dem som en bekreftelse på at Storbritannia fortsatt er stort og sterkt.

Men skinnet bedrar.

For å få råd til å bygge og bemanne hangarskipene har resten av marinen blitt kraftig redusert. Royal Navy har ikke hatt færre skip siden tidlig på 1500-tallet. I 2019 går fregattenes sjømålsmissiler, svært viktige våpen for enhver marine, ut på dato. Det er ikke bestilt nye.

Royal Navy kan også miste mye av sin amfibiekapasitet, evnen til å sette i land tropper fra havet. Da kan Royal Marines, den britiske styrken som øver mest i Norge, miste sin relevans. Britisk evne til å operere i våre områder kan altså bli kraftig redusert.

Storbritannias fremtidige strategi er nå i støpeskjeen. Den formes i en bred og opphetet debatt. For norsk sikkerhetspolitikk er britenes valg veldig viktige.

Derfor bør vi kanskje tenke nøye gjennom hva Norge kan gjøre for å sikre at det gamle partnerskapet ikke svinner hen.