Stressende og opprivende forhandlinger vil prege de neste fire årene på Stortinget. Men i høst kommer det til å gå fint med statsbudsjettet.

«Å bli gammel er noe man skal kunne glede seg til», sa Siv Jensen (Frp) i finanstalen. Nå er regjeringen straks i gang med sitt femte år. For en borgerlig regjering å være, er det gammelt.

Det virker ikke som om Jensen gleder seg til alderdommen.

Når folk blir gamle, fortsetter de i de samme rutinene som før, men alt går treigere. Slik er det også med årets statsbudsjett. Det er litt traust, litt kjedelig, litt som en bestemor som gjerne vil lage festmiddag for hele familien, men ikke helt har krefter til å få det til.

Her er de samme gamle manøvrene. Litt familiekutt for å provosere KrF. Litt mindre elbilvennlige avgifter for å provosere Venstre. Ikke noe ultimatum som i fjor. Regjeringen er allerede blitt for gammel for den slags.

Spørsmålet er hvordan smårollingene Venstre og KrF vil reagere. De umiddelbare reaksjonene fra regjeringens forhandlingspartnere var rolige og optimistiske, men med den rituelle kritikken. For lite til bistand, sa KrF. For lite til skole, sa Venstre. Pressemeldingene kunne like gjerne ha vært skrevet for fire år siden.

Likevel, det har vært interessant å følge Stortingets første uke på jobb etter valget. Det hersker stor usikkerhet om hvordan perioden vil bli, men opposisjonen er klar til å være tøff mot regjeringen. Den nye sammensetningen av Stortinget gjør at regjeringen står svakere, fordi KrF når som helst kan danne et alternativt flertall.

Venstre er åpen for å gå inn i regjering, KrF vil stå utenfor. Allerede har det nye Stortinget påført regjeringen nederlag, som ved å gjeninnføre 14 ukers fedrekvote mot Høyre og Frps stemmer.

Men den tøffe tonen var det ikke lett å høre fra Venstre og KrF da de kommenterte statsbudsjettet. Da var alt som før. «Et greit utgangspunkt for forhandlinger» sa Venstres Terje Breivik. «Alt i alt synes jeg budsjettet er bra og ligger godt til rette for forhandlinger», sa Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Dette er den ene høsten hvor ingen av dem kan lage regjeringskrise. De har nettopp gått til valg på at Erna Solberg skal fortsette som statsminister. Da kan de ikke kaste henne et par måneder senere. I år blir det borgerlig budsjettenighet.

Regjeringens insisteringer på at det blir trangere tider og omtalen av eget budsjett som «nøytralt», gjør forhandlingsarbeidet lettere.

De senker ikke bare velgernes forventninger, men demper også kravene til Venstre og KrF. Selvsagt vil de alltid gå inn i forhandlingsrommet med ønsker om mer penger, men nå vet de at de må begrense seg.

Regjeringen har samtidig lagt inn noen endringer som alle forventer at Venstre og KrF må rette opp i.

Innføringen av engangsavgift for elbiler, som kun vil ramme de tyngste bilene, vil neppe bli vedtatt. De fire borgerlige partiene har en skriftlig avtale om at fritaket fra engangsavgift skal bestå frem til 2020.

«Tesla-avgiften» er derfor et rent løftebrudd, og Venstre kan regne med at det blir en rimelig enkel jobb å fjerne avgiften igjen.

Avskaffelsen av skatteklasse 2 vil gi høyere skatt til familier der en av ektefellene har lav eller ingen inntekt, og faller følgelig inn i KrFs favorittkategori «familiepolitikk».

Det er ikke første gang regjeringen prøver å fjerne ordningen, og de vet godt at KrF vil prioritere å snu saken.

Selv om Venstre og KrF fremdeles er i samme situasjon, er det nå mulig å se hvordan de inntar ulike roller. Mens KrF skrur opp temperaturen på sakene de er uenige med regjeringen om, ligger Venstre mer lavt.

Det er fordi Venstre ikke vil fremstå som om deres rolle kun er å rette opp i regjeringens mangler, men at de faktisk har en egen politikk. KrF er på sin side opptatt av å markere avstand til regjeringen, så alle får med seg at de ikke er noe haleheng til Frp.

For femte året på rad skal de fire borgerlige, eller ikke-sosialistiske, partiene forhandle seg frem til et statsbudsjett. I år kommer det til å gå fint. Men regjeringen blir ikke noe yngre med årene.