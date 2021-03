Slips svarer seg ikkje

Pengar er det siste menn har å slå i bordet med på Kvinnedagen.

Asbjørn Kristoffersen

Foto: Shutterstock / NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Enn så lenge har menn dei høgste inntektene og dei største formuane og er dei som betalar mest skatt. Enn så lenge er det menn som sit på pengemakta. Men også den makta smuldrar mellom mannenevar.

Patriarkatet svarar seg ikkje. Det har verdas rikaste kapitalistar funne ut.

Guteklubben Grei må suga tommeltottar dersom dei ikkje gjev kvinner vesentleg større armslag i styrerom og toppadministrasjon. Det har dei mest pengesterke fondsforvaltarane, inkludert Oljefondet, bestemt. Blir ikkje kvinnekvoten oppfylt, forsvinn tilgangen til dei djupaste pengebingane.

Forsvinn kapitalen, forsvinn mannekvoten.

Ryk slipset, ryk kjønnsrollemønsteret.

Ingen mann kjem nokosinne til å gå mannetog for mannesaka på ein mannedag. Om det nokon gong blir nedsett noko nytt mannsrolleutval, må det vera fordi kvinner synest synd på mannesaklause menn. Berre kvinner seier vi kvinner. Ingen mann seier vi menn i utrengsmål. Menn skal konkurrera mot menn, kvar for seg og mannekohort mot mannekohort.

Ryk Guteklubben Grei, ryk mannsrolla.

Ein gong var menn familieforsørgjarar. Ein gong var menn samfunnets skattestøtter. No er det berre gamle menn som kan kjenna seg nokolunde trygge på det økonomiske forspranget til gamle kvinner som har jobba deltid for kvinneløn og sit att med kvinnepensjonar.

Framleis kan menn trøysta seg med at kvinner har lågare yrkesdeltaking og større trygdeuttak enn menn og at kvinner føder for få barn til finansiering av eldrebølgja.

Kvinner løner seg ikkje. Ikkje dei heller.

Menn får mykje å slita med når slipset taper si kraft. Men menn slepp å ta noko oppgjer med transekskluderande radikalmaskulinisme mellom bakkar og berg på ein Mannedag.

Menn er spara for mykje. Enn så lenge svarer det seg å vera mann.