Ei tåkete innstramming

Regjeringas nye koronatiltak gjev fleire spørsmål enn svar. Det må Erna Solberg løyse.

Jens Kihl Kommentator

Statsminister Erna Solberg (H) kalla inn til endå meir dugnad på veldig kort varsel søndag kveld. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Søndag kveld fekk landets elevar, lærarar, studentar, butikkeigarar, idrettsfolk, kulturarbeidarar, utelivstilsette og alle andre nye, inngripande reglar.

Det er særleg tre punkt som no står uavklart:

Kvifor kom desse reglane så seint? Kvifor skal reglane gjelde over heile landet? Kva blir kompensasjonane?

Dei fleste av oss er lekfolk og kan ikkje utan vidare vurdere kva tiltak som er fornuftige eller ikkje. Dermed er vi endå meir avhengige av gode grunngjevingar som gjer at vi kan stole på at innstrammingane er dei rette.

I Politisk kvarter måndag peika statsminister Erna Solberg (H) på at tilrådingane frå fagmiljøa ikkje hadde kome før. Det er å skuve ansvaret nedover i systemet.

Kvifor bad dei ikkje om ei vurdering tidlegare? Kvifor såg ingen at julefeiring og nyttårsaftan ville bli kaotisk mange plassar?

Utan forvarsel måtte alle landets ungdomsskular og vidaregåande skular legge opp til drift i tråd med «raudt nivå» frå måndag morgon. Det byd på heilt ulike problemstillingar som skulle løysast seint ein søndagskveld:

På dei vidaregåande skulane i Bergen sentrum er det ikkje mogeleg å halde ein meters avstand om alle elevar skal vere til stades. I store delar av Sogn og Fjordane har aldri skulane drifta med raudt nivå før. No skulle dei løyse det på 14 timar.

Kva er grunngjevinga for at kommunar med null smitta skal ha akkurat dei same reglane på ungdomsskulane som i byar med svært høge smittetal?

Serveringsstader får drive vidare. Dei får berre ikkje servere alkohol. Ein vanleg pub har dermed i praksis fått næringsforbod av regjeringa, men utan å vere fullt nedstengt. Kva vil det seie for støtteordningane?

Det same gjeld kulturlivet. Her kjem nedstenginga som ein miks av reglar som «maksimalt ti personer på innendørs kulturarrangement» og tilrådingar av typen «De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses».

Ja vel? Avlyse eller ikkje? Kompensasjon eller ikkje?

Regjeringa held framleis fast på prinsippet om «fastmonterte stolar». Då aukar publikumstalet frå ti til 200. Flyttar publikum på Det Vestnorske Teateret stolen sin opp og ned i amfiet under framsyninga, medan alle i Grieghallen sit heilt i ro?

Eg trur denne regjeringa treng å sjå seg sjølv litt utanfrå.

Søndag skulle Henrik Asheim (H), statsråd for høgare utdanning, forklare regelen om digital undervisning for studentane:

«Faktum var at planen var at vi skulle komme med alle tiltak i dag klokken 18, men jeg ønsket å gi beskjed til studentene så raskt som mulig. Det gjør at de kan flytte på reisen sin», sa han til NRK.

Studentane var så heldige at dei allereie laurdag fekk vite at kunne avbestille billettar og utsetje hybellivet. Som om det er noko alle har råd til å gjere sånn på sparket, og som om ikkje mange allereie hadde reist for å starte semester måndag morgon.

Det blei ikkje mindre Høgre-aktig då Erna Solberg under søndagens pressekonferanse bad folket om å droppe lesesirkelen.

Barne- og familieminister Kjell-Ingolf Ropstad (KrF) kunne samstundes tipse barn om at dei «kanskje kan bygge ein blid snømann i hagen til bestemor».

KrF-leiaren tek gjerne rolla som forsvararen av eit djupt tradisjonelt familiesyn, men det er ikkje alle ungar som veks opp i parodien på ein femtitals kjernefamilie.

No bed opposisjonen Erna Solberg om å kome til Stortinget for å gjere greie for dei ulike tiltaka. Det er bra. Skal tiltaka ha legitimiteten dei treng, må dei tole kritiske spørsmål og grundig debatt.

Men lenge før den tid bør alle svar om økonomisk hjelp til næringar som er kasta ut i uvisse vere på plass.

Der bør regjeringa gje seg sjølv like dårleg tid som dei no har gjeve alle andre.