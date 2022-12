Lar offentlige etater seg lure hvis du er norsk, velformulert og bor i et ryddig strøk?

Det kan virke sånn.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

For ti år siden skrev BT om søskenparet Janne og Ronny, som hadde blitt grovt forsømt gjennom hele oppveksten.

13 ulike offentlige instanser rapporterte om alvorlig omsorgssvikt. Likevel var det ingen som grep inn. Ungene ble boende i et destruktivt hjem, og tok alvorlig skade av det.

Janne og Ronny vokste opp i Bergen på 70- og 80-tallet. Forklaringen mange slo seg til ro med, var at elendigheten skyldtes feil og forsømmelser fra en fjern og kaotisk fortid. En systemsvikt som innsikt og rutineendringer hadde reparert, og som aldri kunne skjedd i dag.

Så feil går det altså an å ta.

I høst rystet to alvorlige barnevernssaker Bergen. De har allerede fått store politiske konsekvenser.

Men detaljene BT og Aftenposten nå har avdekket om «gutten i leiligheten» viser at barn i Bergen fortsatt kan bli offer for en offentlig systemsvikt som er så grov at det nesten ikke er til å fatte.

Janne Eliassen ble sviktet av alle og fikk barndommen ødelagt. 27 år gammel havnet hun på sykehjem.