Feil veg inn i framtida

Kor mange feite motorvegar må til før me klarar å gløyma at det er på Vestlandet me bur?

Brit Aksnes Skribent, kulturarbeidar og programskapar

Gløym klimaet, gløym naturen, gløym budsjetta – om du berre klarar la vera å tenkja på auka trafikk, at naturområde vert øydelagde for all ettertid og at rasfarlege vegar vert nedprioriterte, ja, då er det jo verdas lettaste sak å stemma for hårete vegprosjekt.

Det betyr ikkje at eg ikkje ser argumenta som talar for – klart eg vil ha eit levande distrikt. Spørsmålet er vel om kor lenge det kan kallast «distriktet» om det ligg så kort avstand til byen at det etter kvart heller må reknast som forstad.

I Sverige har dei vore skikkeleg gode på å knytte landsdelane saman med breie, gode vegar og høge fartsgrenser. Det er stort sett det dei har vore gode på i distriktspolitisk samanheng, i alle fall fram til dei siste åra, då det ser ut for at dei kanskje også ser verdien av å ha folk utanfor byane.

Dei er rett nok underlagde EU sin regionalpolitikk meir enn oss, så dei lokale prioriteringane kan vel vera så ymse.

Trafikkmaskinen ved Liavannet i Bergen Vest. (Arkiv)

Apropos Europa: Eg var nyleg på ferie i Italia og køyrde rundt i ein snedden Fiat 500. Eg skulle likevel ynskja eg hadde bestilt noko meir solid, for å køyra i 130 km/t i eit fingerbøl kan ikkje tilrådast.

Den kjende autostradaen tek deg verkeleg kjapt over dei italienske flatmarkene, men i det du køyrer av motorvegen er standarden ein heil annan. Eg har faktisk ikkje vore borti smalare, meir holete vegar nokon stad på heile Vestlandet, og eg kan lova at Fiaten ikkje er nokon terrengbil.

Eg kan berre forstå det som at alle pengane går til autostradaen og at distriktsvegane vert nedprioriterte. Det høyrest kjent ut. Det bur i overkant av 60 millionar menneske i Italia, berre på Sicilia bur det fem millionar, altså rett i underkant av kor mange som er busett i Noreg.

Til gjengjeld har me 385.000 km² landareal mot Sicilia sine 25.700 km². Men landarealet vårt, kva består det av, og særleg på Vestlandet?

Fjell, dalar, fjordar, øyar – eit konglomerat av unik natur, ja visst, men særleg eigna for motorveg vil eg på ingen måte påstå det er. Så dei pengane som stadig går i austlandsretning, vil ikkje dei kunna enda raskare opp her viss me sluttar å tru at me har flatbygder å rasera slik som dei har der borte? Og heller satsar på rastrygging?

Ein kvit campingbil på veg opp mot Vikafjellet, og to kvite campingbilar på veg ned (Arkiv).