Putins terrorbombing er brutal, men vil neppe gi ham overtaket

Svart røyk veltet over Ukrainas hovedstad Kyiv mandag morgen, etter et omfattende russiske rakettangrep. «Det vil neppe vende krigen i Putins favør», mener BT-kommentator Stig Arild Pettersen.

Angrepet mot Krym-broen tyder på at Ukraina forbereder en større offensiv i sør.

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

Krigen er tilbake i Kyiv og andre storbyer i Vest-Ukraina, som har vært skjermet fra krigshandlinger i flere måneder.

Putin har besvart helgens bombing av broen som forbinder Russland med Krym-halvøyen med raketter mot sivile mål. Med blod, død og frykt som resultat.

Ukrainerne er tilbake i en situasjon der ingen kan føle seg trygge. Som Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt helt korrekt påpeker, kan de russiske angrepene mot sivile utgjøre krigsforbrytelser.

Dette har den ukrainske ledelsen sannsynligvis regnet med. De anså den såkalte Kertsj-broen som et såpass viktig strategisk og symbolsk mål at det var verdt risikoen for represalier.