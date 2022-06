Vår kulturs vrede

Amber Heard er et offer, uavhengig av om Johnny Depp er en overgriper.

For mindre enn 40 minutter siden

Anne Rokkan Kommentator

Amber Heard skrev en kronikk om at hun ble utsatt for vold av Johnny Depp, og fikk føle «vår kulturs vrede». Under de siste ukenes ekstremt mye omtalte rettssak, har hun fått føle den igjen.

Onsdag kveld kom finalen i det tristeste realityshowet på lenge.

Her er plottet:

Johnny Depp og Amber Heard møttes på filmsettet til «The Rum Diary», hvor de spilte hovedrollene, i 2011. De fant etter hvert sammen, giftet seg i 2015, før Heard søkte om skilsmisse og besøksforbud mot Depp i 2016.

Hun anklaget Depp for å ha vært voldelig mot henne. Depp har konsekvent avvist anklagene, og partene inngikk et forlik hvor han betalte erstatning til Heard.

I 2018 skriver Heard en kronikk i The Washington Post, om hvordan hun for to år siden snakket ut om det å være offer for partnervold, og ble møtt med «vår kulturs vrede». Heard nevnte ikke Depps navn, men siktet åpenbart til deres skilsmisse.

I mars 2019 saksøkte han henne for ærekrenkelser, i august 2020 saksøkte hun ham for det samme.

De siste ukene har detaljene fra et forhold i full forråtnelse, iblandet rus, avføring og vold fra begge sider blitt direktestreamet til hele verden.

Og verden har svart.