Holocaust må aldri få bli en historisk bagatell

Vi må ikke glemme 26. november 1942. En Twitter-profil kan hjelpe deg å huske.

– Holocaust må aldri få bli en historisk bagatell eller trivialitet. En viktig påminnelse her hos oss, er fakkeltoget for jødene på Møhlenpris, som arrangeres 26. november, skriver Frode Bjerkestrand.

Fredag er det 79 år siden flere hundre norske jøder ble sendt til Tyskland for å bli myrdet i nazistenes planlagte masseutryddelse. 11 av dem bodde på Møhlenpris her i Bergen, bydelen jeg bor i.

Egentlig burde det være umulig å fjerne slike uhyrligheter fra bevisstheten. Men voksende, eksplisitt antisemittisme gjør meg bekymret for tilstanden til den kollektive hukommelsen.

Jeg er overbevist om at vi trenger jevnlige påminnelser om at de døde også var kamerater, naboer og kolleger.

En viktig tradisjon her hos oss, er fakkeltoget for jødene på Møhlenpris, som arrangeres 26. november.

At navnene til Harry, Benjamin, Ida, Hans Paul, Bertha og de andre blir ropt høyt fra gatene der de bodde, er en viktig symbolhandling.

Snublesteinene, som er støpt ned i gaten, med navnet, fødsels- og dødsdatoene deres inngravert, betyr at de fremdeles er en del av nabolaget, en del av oss.

Polske Janina Szyda ble født 20. november 1923 i Czestochowa. Hun var i Auschwitz fra 19. januar 1943, og døde der 11. mars 1943.

For alle som ikke har et fakkeltog eller snublesteiner, finnes det massiv dokumentasjon på verdenskrigens hatefulle og katastrofale prosjekt – den systematiske utryddelsen av jødene.

Noen ganger er ikke det nok. Fremdeles finnes det aktiv holocaust-fornektelse og antisemittisme i fri flyt på internett, og den har økt under pandemien.

At det destruktive hatet flyter i konspirasjonsteoriene og ytre høyre-politikk i USA og Europa, er deprimerende.

Men internett kan også være motmedisin. Et fint startpunkt er nettsiden snublestein.no. Her finnes en oversikt over alle snublesteiner i Norge, med navn og bilde.

Jeg vil også anbefale Twitter-profilen «Auschwitz Memorial» (@AuschwitzMuseum), flere ganger om dagen.

Twitter har ikke et helt flekkfritt rykte. Det sosiale mediet er kanskje mest kjent som gymsal for dem med størst markeringsbehov. Som oss fra mediene, og folk fra politikk, byråkrati, kultur, sport og akademia.

Men midt i denne kakofonien finner du «Auschwitz Memorial», en stillferdig historiemaskin, som gjør uutslettelig inntrykk.

«Auschwitz Memorial» er den offisielle kontoen til minnesenteret i Auschwitz, konsentrasjonsleiren der over en million mennesker døde, fordi de var jøder, rom, homofile eller politisk opposisjonelle.

Museet sitter på omfattende dokumentasjon på det som skjedde i leiren, i krematoriene. I arkivene finnes også bilder. Tusenvis av foto av dem som havnet her, fullt navn, hvor de ble født, når de ble myrdet.

Den 23. november 1943 ankom et godstog Auschwitz med 1.200 jøder fra gettoen Drancy i tyskokkuperte Frankrike. Leger fra SS plukket ut 241 menn og 45 kvinner til registrering. De resterende 914 ble sendt rett i gasskamrene. Blant dem var ni år gamle Francis Levin (bildet).

Nazistene var grundige. Blant annet ble de aller fleste fanger som ikke ble sendt rett i døden, registrert ved ankomst.

Og de ble skamklippet, ydmyket og fotografert i den stripete fangedrakten. Tre foto av hver, i profil, forfra og litt fra siden.

Hver eneste dag publiserer «Auschwitz Memorial» flere slike bilder, siden det er personens bursdag eller dødsdag, eller andre merkedager.

Bildene er grelt lyssatt og nærmest foruroligende stilistiske.

Men de er også verdifull dokumentasjon, på en brutalitet bortenfor fatteevne, men noen ganger også på verdighet og motstandsevne.

Noen av dem er tydelig mishandlet og fornedret, andre ser knust ut – som om de vet hva som venter. Mange av dem levde bare kort tid etter at bildet ble tatt.

I noen tilfeller legges det ut private foto, som er bevart for ettertiden, av dem som ble sendt rett i dødskamrene.

Her er kvinner, barn, eldre, fotografert en stund før krigen – før de ble deportert fra gettoene i Warszawa i Polen, Drancy i Frankrike eller fra Theresienstadt i Tsjekkia, eller fra Møhlenpris i Bergen, Norge.

En slik strøm av foto gjør sterkt inntrykk. Fordi de minner om at alle de hundre tusen som ble myrdet, var individer, ikke bare en detalj i en statistikk.

De hadde en historie, de hadde familie, fødested, hud, hår og øyne, blikk som fester seg i ditt, noen av dem forfølger deg lenge etter at PC-en din går tom for strøm.

Den 23. november 1919 ble bonden Roman Kuryło født i den polske byen Bełżec. Han var i Auschwitz fra 30. august 1940. Han døde der den 19. mars 1942.

79 år kan virke som en evighet, og det er litt av problemet. Avstand i tid og generasjoner gjør naturlig nok at kunnskapen og avtrykket av verdenskrigen og jødeutryddelsen svinner litt.

26. november er en god anledning til å kjenne på sorgen, på raseriet og fortvilelsen over en hatefull ideologi som fremdeles finner fotfeste verden over.

For å kjempe mot den, trengs kunnskap og uendelige repetisjonsøvelser i læring og faktaformidling.

Og kanskje følge twitterprofilen «Auschwitz Memorial», der ofrene lever litt fremdeles.