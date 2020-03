Her har du en røff guide til det å være hjemmepublikum

På nettfestival kan ingen høre deg knaske sørlandschips.

Fredag åpner Kakkmaddafakka Verftet Online Music Festival, som strømmes på bt.no. Her ligger det en haug med atferdsmessige fordeler. Men også et minefelt av fallgruver, som det heter for tiden. Foto: Ørjan Deisz

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Fredag er første omgang av Verftet Online Music Festival, som bt.no strømmer direkte. Helgen er ellers fylt opp med andre konserter og arrangement kreative folk steller i stand på nett.

Her ligger det en haug med atferdsmessige fordeler. Men også et minefelt av fallgruver, som det heter for tiden.

Plussiden først: Du slipper ståket fra kompisgjengen fra et større revisjonsfirma som alltid står rett bak deg og maser showet i senk.

Du slipper å bli dynket av dem som skal til baren og hente fem øl hvert kvarter, i et stappfullt lokale.

Du slipper altså alle ulemper som følger med det å være i nær kontakt med den uhellige kombinasjonen av alkohol og kokende hormoner.

Hjemme hersker friheten. Friheten til å gå uten press i buksen, slips, maskara og den derre tøffitrynet-grimasen du vanligvis øver på før du går på by’n.

Friheten til å praktisere sømløs overgang fra vorspiel til konsert til nachspiel.

Friheten til å dra en boogie i boksershortsen, hvis din og andres helse tillater det.

Du kan også innta digg du aldri får kjøpt i baren på norske utesteder: sylteagurk, beef jerky, Vestlandslefsa og hummus med grillsaus på, om det så skal være.

Men samtidig vil du kanskje ha et godt liv i heimen etter at konserten er over. Også nettfestivaler kommer med et visst ansvar.

Både takhøyde, stuebredde og hensyn til barn og bestemor gjør det påkrevd med litt konsertkutyme.

Du som trives i moshpit må muligens ta ned motorikken et hakk, for å unngå person- og inventarskade.

Og ha gjerne i bakhodet dem som fører skilsmissestatistikk her i landet for tiden.

Til slutt: Ta hensyn til familie, naboer og alle dem som trodde de kjente deg og dine mørkeste egenskaper fra før: Syng inni deg. Eller inn i albukroken din. Den er jo så praktisk for tiden.