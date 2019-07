Verdens beste by?

Vi nærmer oss høstens kommunevalg. Mitt ønske til byens politikere er at de skal gjøre Bergen til den beste byen å vokse opp i.

KULTURBYEN: Vi elsker å sole oss i glansen av alle de flotte artistene og kunstnerne som er blitt fostret opp i Bergen. Men dette kan snu, om man ikke satser på de offentlige kulturtilbudene, skriver gjesteskribent Marie Amdam (her i front for Razika på Bergenfest i 2015). byoutline Vegar Valde

Marie Amdam Musiker og student

Jeg er stolt over å ha vokst opp i Bergen. Jeg hadde en fantastisk ungdomstid i denne byen. Og en av grunnene til det, var at jeg var så heldig at foreldrene mine hadde råd til å sende meg på pianoundervisning.

Selv om jeg mildt sagt ikke var særlig begeistret før den første timen, ble møtet med en lidenskapelig pianolærerinne starten på min musikalske ungdomstid.

Mange år med musikalsk skolering på kulturskolen, gjorde at jeg seinere hadde mulighet til å plukke opp gitaren og være med å starte Razika.

Gjennom Razika fikk jeg en identitet. Noe å være stolt av. Noe som var mitt. Og det gjorde meg trygg. Å få gå på kulturskolen i dag er en form for luksus. Selv om det finnes gode tilbud som Aktivitetskortet og friplasser til familier som tjener under en viss grense, er ventelistene lange. Det er vanskelig å få plass på de mest populære tilbudene som piano, gitar og sang.

I flere byer vender folk seg mot det private markedet for å unngå de kommunale ventelistene. Jeg synes denne utviklingen er skremmende.

Vi går i feil retning når de private kulturtilbudene begynner å utkonkurrere de offentlige.

Vi bergensere elsker å smykke oss med statusen som kulturbyen Bergen. Vi elsker å sole oss i glansen av alle de flotte artistene og kunstnerne som er blitt fostret opp i byen, og nå gjør store internasjonale karrierer.

Men dette kan snu. Om man ikke satser på de offentlige kulturtilbudene, blir det et spørsmål om klasse. Og kulturen blir for de få. Da står vi i fare for å miste mangfoldet vi nå er så stolte av.

Heldigvis finnes det politikere i byen som er opptatt av denne tematikken. Jeg er enig med Sofie Marhaug (Rødt) når hun frykter vi kan havne i en situasjon som minner mer om 1800-tallet, hvor kultur blir et privilegium forbeholdt overklassen. Dersom kultur blir et privilegium for de få, står vi i fare for å bli en fattig kulturby.

Så, kjære politikere. Mitt ønske er at dere skal gjøre Bergen til den beste byen vokse opp i. Den beste byen å være ung i. Uansett hvem du er, hvor du kommer fra eller hvilken klasse du tilhører.

Da trenger vi rause kulturtilbud. Steder hvor barn og unge kan vokse, lære og utfolde seg. Om man vil at kulturbyen Bergen skal bestå, så synes jeg dere må øse ut penger til kultur. Øs, øs, øs!

Tenk om Bergen kunne tilbudt gratis kulturtilbud for barn og unge. At de kunne velte seg i valgmuligheter. Ingen ventelister, ingen fakturaer i posten.

Jeg vet dette er en form for ønsketenkning. Men kan det ikke være et mål å strekke seg etter? Tenk om Bergen kunne blitt den første byen med gratis kulturskole for unge. Tenk for et mangfold vi kunne skapt. Så mye kraft byen kunne fylles opp av. Så mange ungdommer som fikk utfolde seg på den måten de ønsket.

En ting som i alle fall er sikkert, er at vi har nok av kunstnere og musikere i denne byen som kan undervise dem. Tenk for en by vi kunne blitt da?

Det som gjorde min ungdomstid så magisk var nettopp det at jeg kunne spille et instrument. Jeg var ung og usikker på meg selv, men med en gang jeg fikk en gitar rundt halsen var jeg noe. Jeg gjorde noe.

Ungdommer trenger ting å gjøre, for at de skal vokse og utvikle seg. De trenger noe de kan kalle sitt eget, og som de kan være gode på, og være stolte av. Det bygger oss.

La oss se tilbake på en by hvor det fantes politikere som virkelig tok ansvar for å skape og videreutvikle kulturbyen Bergen. Som sørget for at barn og ungdom hadde gode plasser hvor man kunne forme og utvikle seg gjennom kunst og kultur. Uansett hvem man var, hvor man kom fra eller hva foreldrene deres tjente.

Vær en foregangsby! La folk se til Bergen og tenke "JA! Akkurat sånn må vi også gjøre det." Gjør Bergen til den beste byen å vokse opp i. Tenk stort. Pøs på. Skap drømmer. Dere har muligheten nå.

Kjære politikere, sats på kulturen!

