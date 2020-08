Den gode nyheten er at politiet kan gjenvinne tilliten

Men det vil koste tid, penger og prioriteringer.

Irene Kinunda Afriyie Gjestekommentator i BT og konsulent i Fargespill

Det ble kaos på Festplassen under Sian-demonstrasjonen forrige lørdag.

Kaoset på Festplassen i Bergen forrige helg var uvirkelig. Etterpå eksploderte debatten om hvor vidt politiet hadde nok folk på jobb. Var politiet for harde? Burde ungdommen vært der i det hele tatt?

En ting de fleste er enige om, er at ungdommene mangler tillit til politiet. Det overrasket ikke når politiet selv sier at de mistet kontrollen.

Å se videoer fra demonstrasjonen var som å se det som skjer i USA. Jeg så splittelse, frustrerte ungdommer og politi som ikke hadde kontroll.

Politiet klarte ikke å beskytte verken Sian-lederen eller ungdommene som demonstrerte på Festplassen. I tillegg skal det presiseres at voldsbruk fra ungdommene er uakseptabelt.

I Oslo ble ingen skadet på lørdag, men også der blir politiets håndtering av Sian-demonstrasjonen kritisert.

Selv om det er mye i norsk kultur som er direkte import fra USA, kan politiet i Norge nesten ikke sammenliknes med det amerikanske politiet. Man kan bli politi i USA etter et tre måneders kurs, mens politiutdanningen i Norge er en treårig bachelorgrad.

Har ungdommene mistet tillit til politiet på grunn av det som skjer i USA? Vi kan ikke utelukke at vi blir påvirket av utlandet, men mistilliten til politiet vokser også på grunn av det som skjer her i Norge.

I 2006 og årene etterpå demonstrerte mange mot politiet etter at norsk-nigerianske Eugene Ejike Obiora døde fordi politiet tok kvelertak på han under en arrestasjon.

Mistillit til norsk politi er altså ikke nytt, men politiets håndtering av demonstrasjonen gjorde vondt verre. Den gode nyheten er at politiet kan gjenvinne tilliten, men det vil koste tid, ressurser og prioritering.

Tillit skaper tillit: Politiet har ikke hatt tillit til ungdommer med minoritetsbakgrunn. Etnisk profilering er et problem i Norge også.

BTs gjestekommentator Irene Kinunda.

Det betyr at etnisitet og kriminalitet blir koblet sammen, som når ungdom med innvandrerbakgrunn oftere blir stoppet av politiet på gaten.

En undersøkelse har vist at ungdommer oftere blir tatt for cannabis på Oslo øst selv om de røyker mer på vestkanten. Vil politiet vinne tilliten tilbake, må etnisk profilering ta slutt.

I arbeidet med å gjenvinne tilliten, er politiet nødt til å møte ungdommer og prøve å forstå hvor frustrasjonen kommer fra.

For mange ungdommer kommer frustrasjonen fra at man er bare norsk når man representerer Norge i idrett. Ellers er man aldri norsk nok. Andre lever i to verdener, der man er for norsk hjemme og en utlending ute.

Med andre ord kommer ungdommenes frustrasjon fra mange ting, blant annet av manglende anerkjennelse av at rasisme finnes her også. For å få tilliten tilbake, må politiet snakke om den stygge ulven, nemlig rasisme.

Det holder ikke bare å si at det er nulltoleranse. Politiet må leve det ut.

Det er urealistisk å tenke at politiet skal klare dette alene. Politikerne må ta sin del av ansvaret.

Det krever også at skoler, fritidsaktiviteter, foreldre og religiøse samfunn samarbeider mot et felles mål.

Ja, det krever en landsby å oppdra et barn.