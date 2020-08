Penger er politikk

Det er en illusjon at Oljefondet ikke er politisk.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Anne Rokkan Kommentator

Jan Tore Sanner (H) kan ikke lenger kan påberope seg maktesløshet i Tangen-saken. Foto: Vidar Ruud, Terje Pedersen

Historien om da vi i 2020 skulle ansette ny Oljefondsjef nærmer seg sitt klimaks.

Etter at stadig flere partier sluttet seg til representantskapets kritikk av Tangen-ansettelsen, bestemte finansminister Jan Tore Sanner (H) seg for å undersøke nøyere hvilke muligheter han har for å gripe inn i saken.

Merkelig nok spurte han et advokatfirma som nettopp har jobbet for Tangen, og fikk sterk kritikk for dette.

Advokatene konkluderte med at det ikke var noe Sanner kunne gjøre.

Les også Slik ble Tangen-saken en skandale

Da Sanner dagen etter ba lovavdelingen i Justisdepartementet se på samme sak, fikk han motsatt svar: Sanner kan ikke gripe direkte inn i hvem som ansettes, men han kan sannsynligvis påvirke hvilke kriterier og krav som stilles til kandidaten – for eksempel hvorvidt de kan eie et internasjonalt hedgefond.

Dette betyr at Sanner ikke lenger kan påberope seg maktesløshet i saken. Han har nå kalt sentralbanksjef Øystein Olsen inn til samtaler.

De aller fleste er enige i at sentralbanken Norges Bank skal ligge utenfor politikernes rekkevidde.

Bankens hovedoppgave er å skape stabile økonomiske forhold i Norge. Pengepolitiske avgjørelser skal derfor tas av fagfolk, ikke skiftende politikere.

Den andre store oppgaven for Norges Bank, er imidlertid å forvalte sparegrisen vår, populært kalt Oljefondet. Og her finnes ikke den samme friheten fra politiske bindinger.

Fondets første og viktigste mål er å tjene penger, men ikke på hva som helst. Fondet får ikke investere i enkelte typer våpen, bedrifter som baserer virksomheten sin på kull, eller som produserer tobakk.

Dette er det ikke Norges Bank selv som har bestemt – men Finansdepartementet.

Flere partier, inkludert Arbeiderpartiet, har tatt til orde for at mer av Oljefondet bør investeres i fornybar energi.

Andre har etterspurt økt bevissthet rundt investeringer i Midtøsten.

Statsminister Erna Solberg (H) har frarådet å la noe annet enn økonomiske argumenter styre hva fondet investeres i.

Det er klokt å utvise forsiktighet med hvilke politiske interesser som får blande seg i Oljefondets formål.

Kanskje var det et ønske om å begrense forsøkene på å politisere Oljefondet, som i hovedsak har kommet fra venstresiden, som fikk den sittende Høyre-regjeringen til å endre sentralbankloven i fjor.

Tangen ble ansatt av Norges Banks hovedstyre, i likhet med sine forgjengere Knut Kjær og Yngve Slyngstad.

Dengang var det imidlertid ikke lovpålagt at hovedstyret bestemte, bare sedvane.

I 2019 endret Stortinget sentralbankloven etter et forslag fra regjeringen, og denne praksisen ble da lovfestet.

Ironisk nok har forsøket på å regulere denne ansettelsen bort fra politisk styring, nå endt med å føre den rett tilbake i ministerens hender – bare i mer komplisert form.

Det spesielle med ansettelsen av en Oljefondsjef, er at den angår oss absolutt alle.

Dersom Oljefondet skulle fordeles på hver enkelt av oss, ville hver eneste nordmann fått utbetalt omtrent to millioner kroner.

Om vi skulle satt disse videre inn i private fond, er det klart vi hadde vært nøye med hvem som skulle forvalte dem, og hvor. Derfor er det også naturlig at vi er det når pengene står samlet i Oljefondet.

Oljefondet trenger så absolutt en leder som ansettes og arbeider uten politiske føringer. Fondets investeringsstrategi er langsiktig og kompleks, og skal ikke kunne forstyrres av politikere med egne overbevisninger eller behov for å fri til velgergruppen sin.

All den tid Oljefondet allerede opererer under Finansdepartementets overordnede rammer, og begrenses av etiske retningslinjer, blir det likevel merkelig å påstå at Stortinget ikke skal kunne reagere når de frykter en interessekonflikt i ledelsen.

Alle partiene fra Rødt til FrP, med unntak av Høyre, har stilt seg bak kritikken av ansettelsen.

Det gjør meg trygg på at mine to millioner ivaretas av et samlet Storting, ikke en politisk slagside.