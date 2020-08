Tangen har fått det han ikke kunne kjøpe for penger

Det har hatt sin pris.

Anne Rokkan Kommentator

Sentralbanksef Øystein Olsen står i sterk takknemlighetsgjeld til Nicolai Tangen. Foto: Fredrik Hagen

Mandag kveld ble det omsider klart: Nicolai Tangen blir etter alt å dømme likevel Oljefondets nye sjef.

Med mindre representantskapet fortsatt mener det er problematiske sider ved ansettelsen, tiltrer Tangen tirsdag om en uke.

To ting blir stående etter denne heisaturen av en ansettelse: Tangens profesjonalitet, og sentralbanksjef Øystein Olsens mangel på sådan.

– Øystein skylder meg vel en øl, sa Tangen.

Det hadde vært mer presist å si at Olsen skylder ham en nyre.

På pressekonferansen mandag kveld kom det frem at Tangen har valgt å selge seg helt ut av sitt selskap Ako Capital.

Ved å gjøre dette, løser han den enorme knipen Norges Bank har satt seg selv i.

Kostnaden blir båret av ham selv, og må sies å være solid: Tangen realiserer verdier for fem milliarder kroner. Disse skal settes i banken, og der står det to milliarder fra før.

Som norsk statsborger må Tangen betale formuesskatt av disse pengene. Denne skatten alene vil utgjøre nærmere 60 millioner kroner – i året.

Hans nye årslønn på 6,65 millioner blir et ørlite plaster på såret.

Samtidig har Tangen tidligere vist et nøkternt forhold til sin egen rikdom.

At de 60 millionene er mer enn en avgift, men også et tegn på hvor utrolig rik han likevel er, er et faktum det virker som om Tangen evner å se.

Det er uansett imponerende hvor motivert han åpenbart er for jobben.

Tangen har vært opptatt av å bli mer enn bare enda en riking, og har allerede brukt betydelige beløp på veldedighet.

– Å gi er den største glede, gjentok han mandag.

Kanskje sikrer han seg med denne jobben én av få ting som ikke kan kjøpes for penger: Et godt ettermæle.

Alle kan se at Tangen har ofret mye for å få jobben med å gjøre den norske sparegrisen fetest mulig.

Det at Tangen anser jobben som så betydningsfull at den er verdt å ofre livsverket for, blir samtidig en bekreftelse på at det var helt riktig av Stortinget å stille høye krav til oljefondsjefen.

Dette er en stilling av en slik betydning at man ikke kan kompromisse med den.

Tangen ser nå ut til å være enig, og presiserer at han ikke føler seg urettferdig behandlet.

En hvis ettermæle lever mindre trygt, er Øystein Olsen.

– Det har vært noen læringspunkter for oss, sa Olsen på pressekonferansen mandag.

Det kan han trygt si.

Olsen har begått en skikkelig smørbrødsliste av tabber:

Først brøt Olsen offentlighetsloven ved å ikke føre Tangen opp på den offentlige søkerlisten.

Deretter overhørte han finansminister Jan Tore Sanners advarsler om at interessekonflikter kunne bli et problem.

Han tok heller ikke representantskapets bekymringsmelding til etterretning, men fortsatte å mene at avtalen var god nok.

Mandag ble det endelig klart at han tok feil.

Saken har kostet massiv negativ oppmerksomhet rundt Oljefondet og Norges Bank, i tillegg til de økonomiske kostnadene krisen har ført med seg.

Det er også uheldig at en slik marerittaktig sak har fått ri sentralbanken, og legge beslag på dens ressurser, samtidig som landet står i en økonomisk krise på grunn av korona-situasjonen.

Dersom Tangen hadde endt med å fratre stillingen, hadde det vært å forvente at Olsen fulgte etter ham ut døren.

Nå blir han reddet av Tangens betalingsvilje, men det spørs om ikke nesten-skandalen er det folk vil huske best når Olsen om få år går av med pensjon.

Til tross for den økonomiske konsekvensen Tangen vil oppleve, har turbulensen også vært til hans tjeneste.

Offeret har fått enorm oppmerksomhet, noe som ikke er å forakte for en som har et sterkt ønske om å bli anerkjent som filantrop.

Tangen har sikret sitt renommé som en oppofrende og dedikert leder for det norske Oljefondet.

Alt som gjenstår nå er å gjøre jobben.