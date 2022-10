Århundrets comeback er godt nytt for demokratiet, for klimaet og for Norge

Luis Ignácio Lula da Silva vant valget i Brasil søndag, og gjør seg klar for sin tredje presidentperiode.

Men Lula må bevise at han kan styre Brasil med mindre oljepenger og uten korrupsjon.

Stig Arild Pettersen Kommentator i Bergens Tidende

Alle som bryr seg om demokratiets fremtid kan for et øyeblikk puste lettet ut.

Sør-Amerikas mektigste land, verdens tiende største økonomi og et av verdens største demokratier kastet søndag en løgnaktig, autokratisk president gjennom valg.

Høyreradikale Jair Bolsonaro (67) led samme skjebne som forbildet Donald Trump, og mislyktes i forsøket på gjenvalg som president i Brasil.

Det betyr et oppsiktsvekkende comeback for arbeiderpartiet PTs Luis Ignácio Lula da Silva (77). Han var president fra 2003 til 2010, og satt deretter fengslet i 580 dager for en korrupsjonsdom som senere ble frafalt, men som han aldri ble renvasket fra.