Bør me vere redde no?

Folk ser dronar rundt fleire viktige installasjonar, og onsdag førte det til at Bergen lufthamn stengde.

Kanskje. Me må definitivt slutte å vere så naive.

Minst éi drone stengde Bergen lufthamn i meir enn to timar onsdag morgon. Observasjonen føyer seg inn i ei lang rekkje hendingar den siste tida.

Det er foreløpig ikkje kjent kven som står bak, eller kva motiv dei hadde. Det er ikkje sikkert at me er under angrep.

Hendingane er likevel eigna til å tene Russland. For det er vanskeleg for folk å lese om alle desse dronane utan å tenkje på tryggingssituasjonen i Europa.