Høgre har fleire vegar til makt etter neste års val

Det store spørsmålet er kven dei tar med seg i byråd.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Christine Meyer blir neppe byrådsleiar no, men det ser langt lysare ut etter kommunevalet i september.

Det Ap-leia byrådet er i ferd med å gå av, og det er foreløpig uklart kven som tar over. Rune Bakervik (Ap) er truleg byens neste byrådsleiar.

Men det ser ut til å bli eit kort opphald i rådhusets 13. etasje. BTs nye meiningsmåling gir ikkje Ap store sjansar til å styre byen etter neste års val.

Bakerviks trøyst får vere at Ap ikkje ligg like lågt som på BTs førre måling, og at elleve månader er lang tid i bergenspolitikken. Alt kan skje.

No er det Høgre og Christine Meyer som sit i førarsetet. Ho har fleire vegar til makt.

Den samla oppslutninga til partia som kan finne på å støtte Meyer som byrådsleiar er 44 mandat, fordelt på åtte parti. Det trengst 34 mandat for å få fleirtal.

Her er dei ulike alternativa, slik det ser ut no:

1 Høgre, Frp, Venstre og KrF (36 mandat) Dette er «Bybanen langs Bryggen»-koalisjonen. Frp vil sjølvsagt protestere på det namnet, men Venstre og KrF vil ikkje støtte eit byråd som endrar på planane for Bybanen. Dersom reguleringsplanen ikkje blir vedteken før valet, vil nok Høgre, Venstre og KrF få med seg Ap, MDG og SV på å vedta den. Dette kan føre til at Frp anten står utanfor byrådet, og at det styrer med mindretal, eller at Frp tar dissens i byråd. Dei i KrF og Venstre som har gått lei av å styre på nåden til SV og Raudt kan altså få sin borgarlege koalisjon, utan å miste Bybanen på vegen. Det store spørsmålsteiknet her er eigentleg knytt til om Meyer får lov av Høgre til å gå i denne retninga. Bergen Høgre har blitt gode til å kaste toppkandidatane sine, og det er ikkje akkurat unison semje om å belite seg i bybanespørsmålet. Denne koalisjonen er eigentleg ikkje avhengig av KrF, men dei er jo alltid med å styre uansett, og i Bergen er det alltid lurt å ha nokre mandat å gå på.

2 Høgre, Frp, Sp og Bergenslisten (34 mandat) Dette er «Bybanen i tunnel»-koalisjonen. Den får fleirtal med knappast mogeleg margin, dersom Meyer og Høgre vil gå i den retninga. Det inneber sjølvsagt risiko å basere seg på eit Sp som har vore i krig med seg sjølv, ei protestliste utan historikk og eit Frp som vanlegvis blir mindre i løpet av perioden. På den andre sida kan Bergenslisten bli større enn denne målinga viser. Dei ligg betre an enn Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) gjorde på same tidspunkt før førre val. Eg tillèt meg framleis til å tvile på at dei når FNBs valoppslutning, som var 16,7 prosent. Til det hadde nok kampen mot bompengar større veljarpotensial enn det ein omkamp om Bybanen langs Bryggen har i dag. Målinga viser at Bergenslisten hentar klart flest veljarar frå Ap, Høgre og FNB, men det er eit lite tilsig frå dei fleste partia. Det kan tyde på at det framleis er ein del veljarar der ute som har lyst å stemme på ei protestliste.

3 Høgre, Venstre, MDG og KrF (32 mandat) Desse fire partia får ikkje fleirtal no, men det betyr ikkje at me skal avskrive koalisjonen heilt. Dei kan vende seg mot fleire ulike parti frå sak til sak. Frp og Sp er mogelege kandidatar, men det kan bli trøblete på sikt. Det vil ikkje overraske meg om dette er Meyers føretrekte koalisjon. Ho har – i motsetning til Høgres tidlegare toppkandidat – opna for eit samarbeid med MDG. Dette er i praksis høgresidas variant av den manøveren Harald Schjelderup (Ap) utførte då han vart byrådsleiar i 2015. Han valde KrF og Venstre framfor SV, noko som gjorde det vanskeleg for Høgre å bygge ein koalisjon fram mot 2019. Resultatet vart attval for Ap-byrådet. Dersom Meyer lukkast å få Venstre, MDG og KrF til å byte side, har Ap færre vegar til makt i 2027. Det er aldri for tidleg å sjå fram til neste val.

