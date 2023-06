Uten Hordfast vil Vestlandet aldri bli samlet

Slik ser Statens vegvesen for seg brodelen av E39 Hordfast, som skal gi fergefri motorvei mellom Bergen og Stavanger.

Vestland fylke vil stanse på Halhjem, mens Stor-Rogaland får firefelts motorvei fra Oslo vest til Stord.

Morten Hammerborg Gjestekommentator og professor i historie, Høgskulen på Vestlandet

Hordfast er det eneste samferdselsprosjektet i bergensregionen som så langt ikke har blitt strøket av sentrale myndigheter. Lokalt har det fremstått som merkelig.

Det finnes ikke en eneste kritisk stemme i Bergen og omegn mot ny E16 og jernbane til Voss. Alle er skjønt enige om at «Dødsveien» må oppgraderes, og den samtidige jernbanesatsingen gjør at også de miljøbevisste støtter prosjektet.

Likevel forsøker Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og regjeringen å skrote utbyggingen, eventuelt utsette det inn i evigheten.

Annerledes er det med Hordfast. Det er ingen ende på kritikken lokalt. Prislappen på minst 46 milliarder kroner gjør at mange heller vil bruke pengene på E16 og andre samferdselsprosjekter.

Akkurat dette argumentet hviler på et meget skjørt premiss. Det er ikke slik at «vi» i Vestland har fått alle disse milliardene på statsbudsjettet, og at man lokalt kan bestemme hvor de skal brukes.

All makt ligger hos staten. Hvis Hordfast ryker, kan pengene like gjerne gå til Østlandet som til andre prosjekter i Vestland.

Men det er særlig miljøargumentene som rammer Hordfast. «Monsterbroen» har blitt et symbol for om man mener alvor med kampen mot klimagassutslippene.