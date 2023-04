Dette er byrjinga på slutten for Trump

For første gong er ein amerikansk president tiltalt i ei straffesak. Og det kjem fleire.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Etter fleire års etterforsking, er den første tiltalen mot Trump endeleg klar. Tysdag møtte Donald Trump i retten, og erklærte seg ikkje skuldig på 34 tiltalepunkt.

Det var lite nytt i sjølve tiltalen. Men så er desse dokumenta ofte minimalistiske. Målet til statsadvokat Alvin Bragg var å overtyde storjuryen storjuryen Ein juridisk reiskap i USA for å granske bevis før ein tiltale vert offentleg.om at bevisa var gode nok for å gå vidare med saka. Det klarte han.

I 2016-valkampen jobba Trump og hans tilsette for å stilne folk som kjente til saker som kunne skade oppslutninga hans.

Trump betalte, via andre, såkalla hysjpengar til tre personar.