I tilfelle vi har glemt Gaza: Det er bra at en av USAs mest profilerte Israel-kritikere er i Bergen for å minne folk om tragedien.

Nevner du navnet Norman Finkelstein for troende Israels-venner, er det fare for at de fort vil gå i svart. Den amerikansk-jødiske akademikeren og forfatteren er trolig en av de mest slagferdige, konsekvente og kontroversielle kritikere av «Det hellige landet».

De siste tyve årene har han trampet rundt i ett av Midtøstens minefelt; Palestina-spørsmålet. Onsdag kveld snakker han om sin siste bok på Studentsenteret i Bergen. Den heter «Gaza–An Inquest Into Its Martyrdom» («En undersøkelse av Gazas martyrium»).

Møtet, som blir arrangert av Palestinakomiteen og en rekke organisasjoner på venstresiden, blir neppe en stillferdig affære.

Store deler av det religiøse og politiske Vestlandet har et sterkt og Bibel-basert kjærlighetsforhold til Israel. Det er basert på oppfatningen om at Israel er Guds gave til det jødiske folk, og dermed Midtøstens lysende demokratiske tårn.

Dette blir brukt for å rettferdiggjøre okkupasjonen av palestinske territorier og bruken av makt mot palestinere gjennom de 70 årene staten Israel har eksistert.

Ifølge amerikanske og britiske anmeldere er Finkelsteins Gaza-bok et «rasende oppgjør» med Israels krigføring i Gaza siden 2008 og frem til i dag. Siden Israel offisielt trakk sine styrker ut av Gaza i 2005, har alt blitt verre, ifølge Finkelstein.

Gaza blir dermed et eksempel på hvordan Israel har sviktet sine humanistiske og demokratiske idealer. Det er en konklusjon israelsvenner neppe skriver under på. Jeg tror likevel de kunne hatt nytte av å lytte til Finkelstein når han er her.

Krigen i Syria har stilt konflikten mellom Israel og Palestina litt i skyggen de siste årene. Finkelsteins Gaza-bok er et forsøk på løfte den opp på den globale agendaen igjen.

Gaza er ett av verdens mest tettbefolkede områder. Her bor 1,8 millioner mennesker på et område like stort som Mjøsa, isolert og avskåret fra resten av verden av Israels beleiring. Hvordan forholdene er på innsiden er det knapt mulig å forestille seg.

Finkelsteins misjon denne gangen er å dokumentere Israels krigføring i detalj, og hvordan overgrepene har druknet i propaganda og vestlig, politisk unnfallenhet.

SUHAIB SALEM / X90014

Bombingen og angrepene på Gaza har navn. Vinteren 2008–2009 het angrepet «Cast Lead». 1300 palestinere ble drept, av dem 344 barn, 50.000 ble hjemløse. En israeler ble drept, ifølge den israelske organisasjonen B’Tselem.

Høsten 2012 het operasjonen «Pillar Of Defence». 167 palestinere ble drept. Sommeren 2014 het krigen «Protective Edge». 2131 palestinere ble drept, av dem var ca. 500 barn. På israelsk side ble 71 drept.

Både FN og flere av Israels nærmeste allierte fordømte maktbruken i et område der det ikke finnes trygg tilflukt for sivilbefolkningen.

Finkelstein mener Israel benytter to «store løgner» for å legitimere sin maktbruk overfor Gaza. Den første er Israels påstand om at Gaza er den aggressive part. Det enorme gapet i militær slagkraft og risikoen for sivile tap i Gaza burde alene være nok til å begrave det argumentet.

Den andre løgnen handler om Hamas’ våpenkapasitet. Finkelstein mener den er latterlig overdrevet. Hamas-rakettene som skytes inn over Israel er «oppgradert fyrverkeri», som mest er desperate rop om oppmerksomhet, mener han.

Sånt skaper debatt. Siden Finkelstein skrev boken «Holocaustindustrien» i 2000, har han høstet storm, spesielt hjemme i USA. I den boken hevdet han at jødiske organisasjoner i USA driver moralsk og økonomisk utnytting av ofrene for Holocaust.

Da Finkelstein var her i Bergen sist, i 2006, nektet andre akademikere å møte ham i debatt. På den tiden førte også forskningen hans til at han mistet jobben ved et universitet i Chicago, og til at han ble nektet innreise til Israel.

Meningsmotstandere opplevde det nok som ekstra provoserende at kritikken kom fra Finkelstein, som selv er jøde, med foreldre som overlevde utryddelsene i tyske konsentrasjonsleirer.

Kritikken mot Finkelstein har vært massiv. Både mot bøkene og temaene har tar opp, men også mot formen hans. Han kan virke arrogant, kald og aggressiv. På Youtube finnes et klipp der han nærmest roper i senk en gråtende kvinnelig student. Det ser ikke pent ut.

Aggresjonen burde være unødvendig. Tiden jobber for Finkelstein. Akkurat nå er statsminister Benjamin Netanyahus regjering bestevenn med Donald Trump, en president som er uspiselig for mange amerikanske jøder og organisasjoner.

Også Finkelstein virker mer forsonlig. En av hans konklusjoner i boken er at Hamas bør forlate sin voldelige linje, og heller forsøke ikkevolds-strategi, slik Gandhi gjorde mot de britiske okkupantene i India.

Jan M. Lillebø

Britenes tidligere statsminister David Cameron har kalt Gaza et «fengsel i friluft». Konservative Cameron viser hvordan holdningen til Gaza-spørsmålet har endret seg.

Venstresiden bør ikke ha eierskap til Israel-kritikk alene. Også organisasjoner og partier fra sentrum og utover mot høyre burde kunne stille seg bak et møte med Finkelstein. Å hevde at Israel har begått grove krigsforbrytelser i Gaza, er ikke lenger kontroversielt.

Det er synd dersom Gaza-konflikten blir redusert til slagordpreget politisk konfetti.

Den handler om omfattende brudd på menneskerettighetene og fryktelige sivile tap, og bør være en kampsak for alle liberalt og humanistisk innstilte mennesker.