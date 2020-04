Ingen er immun mot kule gaver

Selv ikke den norske makteliten.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Nicolai Tangen inviterte viktige samfunnstopper til påkostet luksusseminar kort tid før han fikk jobben som sjef for oljefondet. Selv om han kjent som en velgjører, kan han jo ha andre motiver enn raushet og gledespreding, skriver Eirin Eikefjord. Foto: Nina E. Rangoy

Kort tid før Nicolai Tangen ble sjef for den norske oljefondet, arrangerte han en påkostet luksuskonferanse for en rekke norske samfunnstopper.

Ingen har klart å bevise at det var en snedig plan for å groome sentrale beslutningstakere og lande en hemmelig drømmejobb. Turen har tilsynelatende ikke hatt noe å si for jobbtilbudet.

Detaljene VG har gravd frem er likevel såpass pikante at dette er en sak.

Sting-konsert til ni millioner. Spesialbygd luksus-jet med egen kokk og to betjente barer. Topphemmelig opplegg og lukkede nettverk og en svært prominent gjesteliste.

Det er også interessant hvor mange som nå iler til for å rettferdiggjøre og bagatellisere at norske toppfolk dro på «drømmeseminar» med mannen som skal styre hele Norges pengebinge.

«Han synes det er så flott å få dele noe som er fint», sa Henrik Syse, oljefondets tidligere etiske fyrtårn og professor ved Prio, da han forklarte hvorfor han deltok på turen som «ressursperson».

Den forklaringen virker veldig naiv.

Selv om Nicolai Tangen driver allmennyttig stiftelse og er kjent som en velgjører som gir bort kunst, kan han jo ha andre motiver enn raushet og gledespreding.

Tangen har vært sentral i finansmiljøet i London. Han har en lang investeringshistorie i shady skatteparadiser.

En fyr av et sånt kaliber har neppe skrupler med å posisjonere seg strategisk hvis han er tjent med det.

Henrik Syse, forsker ved Institutt for fredsforskning og tidligere etisk rådgiver for Oljefondet, deltok på turen. Han kaller problemstillingen konstruert. Det er så absurd at man kan gråte, sier han til Vårt Land. Foto: Julie Lunde Lillesæter

NHH-forsker Aksel Mjøs mener turen ikke er et problem, blant annet fordi Tangen ikke trengte jobben som sjef for oljefondet.

«Vanskeleg å skjøna kvifor han skulle ha drive med smøring for å få den jobben», konkluderer Mjøs, og viser til plagsom offentlig oppmerksomhet og redusert lønn og handlefrihet.

Men lønn er ikke eneste grunn til å ta en jobb - særlig når man allerede er stinn av penger. Makt og innflytelse og status kan være vel så forlokkende.

En viktig del av dette er symbolikken rundt det norske oljefondet. Å forvalte hele Norges sparekonto og fellesprosjekt krever stor integritet og rolleforståelse.

Men selv om representantskapet i Norges Bank nå vil diskutere ansettelsen, er det vanskelig å ta Nicolai Tangen på noe formelt slik saken ser ut nå.

Han har brukt egne penger på å invitere folk han enten er kompis med eller synes er interessante til en faglig elitesamling.

Det er ikke etablert noen klar kobling mellom sjefsjobben og seminaret. Ingen av deltakerne har hatt direkte innflytelse på ansettelsen.

Selv om hemmeligholdet er ulekkert og metoden er unorsk, står Tangen fritt til å pleie mektige venner.

Det foreløpig største problemet med denne saken er de norske maktpersonene som takket ja til å la seg sponse.

«Hvorfor i all verden dro du på en privat kaksetur som statsråd», spurte Hadia Tajik (Ap) daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det er et godt spørsmål. Isaksen har ikke noe godt svar.

Tidligere næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tar selvkritikk for manglende åpenhet rundt deltakelsen på seminaret. Foto: Terje Bendiksby

Røe Isaksen var riktignok på reise i USA allerede, departementet betalte oppholdet, og seminaret var faglig interessant.

Men opplegget ble verken oppført i det offisielle programmet for reisen eller meldt inn til Stortingets gaveregister. Det er pussig.

Selv om det kan ha vært en forglemmelse, tar det seg dårlig ut nå.

Avtroppende oljefondsjef Yngve Slyngstad var en av dem som ble flydd hjem fra seminaret i Tangens chartrede fly.

I forkant sendte Tangen ham e-poster med kunsttips, og lokket med foredrag med Jamie Oliver og møte med Sir David Attenbourough. I etterkant ba han om en prat om toppjobben, med en slentrende henvisning til seminaret.

Norges Bank bedyrer at kontakten utelukkende har vært profesjonell. Slyngstad skal verken ha vært involvert i ansettelsen eller svart på henvendelsen.

Det er likevel uheldig at Slyngstad lot Tangen dekke både opphold, mat og flyreise. At Norges Bank i ettertid iler til for å betale regningen, virker bare panisk.

Det er påfallende at fremtredende folk i viktige maktposisjoner ikke forsto hvor uheldig det fremstår at Nicolai Tangen betalte luksusreisen deres.

På Dagsnytt 18 trakk Henrik Syse frem sitt eget arbeid med etikk og samfunnsansvar som en slags formildende omstendighet.

Syse ser nemlig etiske minefelt der ingen andre ser noen noe som helst. Han har nærmest overaktive varsellamper. Han drikker ikke sjampanje engang!

Dette ble nærmest lagt frem som bevis på Syses absolutte dømmekraft, og at det var riktig å reise.

Men det er ikke greit å bli flydd inn til påkostet Sting-konsert i privatfly bare fordi man ikke ser grunn til å reagere selv.

Det vesentlige er hvordan ting ser ut fra utsiden.

Utenfor eliteboblen er det ikke åpenbart om man deltar i rollen som venn eller Regjeringsadvokat eller FN-ambassadør eller Nupi-direktør.

Når selv de mest stødige samfunnstopper stadig bommer i slike saker, er det kanskje fordi de ikke skjønner akkurat det.

Det skal ikke herske tvil om at innflytelse i norske maktsirkler ikke er til salgs. Nettopp derfor er det så strenge regler mot å motta gaver og fordeler, særlig for ansatte i det offentlige.

Gaver skaper ofte en følelse av forpliktelse til å gi noe i retur. Sånt kan rokke ved både tillit og uavhengighet, og skape mistanke om uheldige bindinger.

Ingen er så suveren at de er immune mot påvirkning og kule gaver. Alle liker å føle seg utvalgt og spesiell. Til og med den norske makteliten.