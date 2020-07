I to år har Venstre og KrF vore under sperregrensa. Er det ingen som kan hjelpe dei?

Det står verkeleg dårleg til for desse to sentrumspartia.

Gerd Margrete Tjeldflåt Kommentator

Sveinung Rotevatn vil bli Venstre-leiar, og er her avbilda etter han heldt seminaret «Veien til ti prosent» i Bergen. Han burde kanskje konsentrere seg om vegen til fire prosent aller først. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

I desse dagar kan Venstre og KrF feire eit sørgjeleg jubileum. To år, meir eller mindre under sperregrensa.

Dette skjer etter ein månad der Venstre har fått ein ny leiarkandidat som mange i partiet ser ut til å tru på. Den same månaden har KrF fått massiv taletid om si hjartesak, etter at bioteknologilova blei endra i Stortinget. Begge parti er del av ei regjering som har fått skryt for si handtering av koronakrisa gjennom våren.

Det ser nesten ikkje ut til å vere noko som kan hjelpe desse to stakkars regjeringspartia.

Klarer dei ikkje å komme seg over den magiske sperregrensa på fire prosent, risikerer dei å miste 11 av 16 stortingsrepresentantar, viser tal frå nettstaden Pollofpolls.

Det vil etter alt å dømme vere slutten for ei borgarleg regjering. Høgre er avhengig av parti som vil samarbeide med dei, og skape eit fleirtal. Akkurat no har dei eit trassig Frp på den eine sida, som ingen heilt veit kor vil hoppe. KrF og Venstre er meir lojale, men kva hjelper det når dei er i ferd med å utrydde seg sjølv.

Framleis har småpartia eit håp om å snu trenden, men problema står i kø:

For det første har Venstre mista dei fleste av veljarane frå 2017. Den enklaste måten å sikre oppslutnad på, er å behalde veljarane du hadde i førre val. Dei har jo trass alt latt seg overtyde om å stemme på partiet ein gong allereie.

Ingen parti er dårlegare til dette enn Venstre. Dei er kjent for sin låge lojalitet blant veljarar. Ifølge bakgrunnstala frå seks junimålingar, seier berre fire av ti Venstre-veljarar frå 2017 at dei vil stemme på partiet igjen.

Eit lite lyspunkt er at ein stor del av dei no er usikre, og sit på gjerdet. Desse er ofte lettare å overtale tilbake, og det er Venstres håp.

Det er ikkje lett å sjå vegar oppover på målingane for Kjell Ingolf Ropstad og KrF. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

KrF har meir styr på sine tidlegare veljarar, men er likevel heilt avhengig av å ta nokre frå andre parti for å kare seg opp til minst fire prosents oppslutnad. Det klarer dei ikkje, så langt.

Bakgrunnstal viser at dei ikkje stel veljarar frå nokon andre parti. Dei har rett og slett oppsiktsvekkande dårleg appell i alle endar av den politiske skalaen. Det kan bli ein veldig tung trend for dei å snu, særleg når me veit at dette var reaksjonen etter at dei fekk løfte ei kjernesak, om vern av det ufødte liv, i media.

I den grad dei har høve til å ta veljarar frå andre parti, er det truleg først og fremst frå Høgre. Dette løftar eit anna problem: At dei fleste veljarane som flyttar seg for tida går mellom parti som samarbeider. Dei beveger seg innanfor dei to store blokkene, den borgarlege og den raudgrøne. Det bidreg lite til eit skifte i maktbalansen i landet.

For to andre småparti er historia derimot langt lystigare. MDG og Raudt har stort sett vore over sperregrensa på målingane i godt og vel eit år.

Slår dette til i valet, blir Stortinget endra. MDG og Raudt har i dag ein representant kvar. På snittet av junimålingane, ville dei fått 16 til saman.

Det tener definitivt ikkje Erna Solberg, som neppe ville funne nokon samarbeidspartnar blant desse to (sjølv om MDG enno ikkje formelt har utelukka det).

Men det tener for så vidt heller ikkje Jonas Gahr Støre, som ønskjer ei regjering med SV og Senterpartiet. Sterke MDG og Raudt betyr mindre sjanse til å danne fleirtalsregjering, og fleire støtteparti han må bli einig med.

Men Støre har best sjanse til å få makta med eit slikt utgangspunkt. Med mindre KrF og Venstre karar seg over sperregrensa om eitt år, blir det fort resultatet i neste års val også.