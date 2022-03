Politidirektør Benedicte Bjørnland har sviktet i jobben. Hun må gå av.

Den som ikke ser ukulturen, kan heller ikke rydde opp i den.

I krigen mot selv den minste dose narkotika er alt lov.

Stripping i full offentlighet. Skreving foran politibetjenter. Lysing med lommelykt rundt kjønnsorganer og i munn. Tvungen blod- eller urinprøve. Full gjennomgang av mobiltelefon. Ransakelse av hus og hjem – selv om du bor med foreldre.

Dette har vært standard verktøy for politiet.

Riksadvokaten sendte for et år siden ut et rundskriv som erklærte hele praksisen ulovlig: Politiet har aldri hatt hjemmel til å ransake folks kropps- og eiendeler ved mistanke om ulovlig rusbruk.

Virkemiddelet er for sterkt, og den potensielle forbrytelsen for liten, til at det anses som forholdsmessig.

Etter å ha gransket politiets praksis, har Riksadvokaten nå også slått fast at overgrepene fra politiet har vært systematiske.

De eneste som tilsynelatende er overrasket over konklusjonen, er politiet selv. Merkelig nok. Diskusjonen om maktmiddelbruken kom nemlig på banen nettopp fordi politiet selv redegjorde for, ja nærmest paraderte, hvordan de holdt på.

Politiet har systematisk dokumentert praksisen på sine mange Twitter-kontoer, i tillegg til mer formelle kanaler.

I sitt høringssvar til rusreformen skrev Politidirektoratet rett ut at de driver hyppig ransaking for å «jobbe inn mot brukere».

Kort tid senere satt politibetjent Hanne Blekkan i full uniform på NRK og forklarte at ransaking var standard når man møtte ungdom i narkotikasaker.

I et utredningsdokument skrev politiet også at man må legge til grunn at «det i de aller fleste narkotikasaker er utført ransaking av person, gjenstand eller sted».

Og ikke minst: Statsadvokat Geir Evanger sto på Stortingets talerstol og forklarte at slik hadde de holdt på «i alle år».

Med andre ord: Systematisk, fullt bevisst, helt ulovlig.

Hvordan er det mulig?

Svaret ligger kanskje i et annet systematisk fenomen: Politidirektør Benedicte Bjørnlands fornektelse.

Bjørnland har utmerket seg med å ta et sterkt politisk standpunkt mot avkriminalisering. Dette har hun uttrykt hyppig, og i flere kanaler.

Bjørnland er, som alle andre, berettiget egne meninger. Spørsmålet er om et sterkt politisk syn kan ha hindret henne i å styre politietaten på en profesjonell måte.

Mange har forsøkt å varsle og stille kritiske spørsmål til ransakingspraksisen. Jurist Torstein Ulserød adresserte problemet offentlig i 2016. Også da rusreformen var på høring i 2019, reagerte flere på politiets omtale av disse ransakingene – og påpekte at de ikke var tillatt.

Bjørnland valgte å vende det døve øret til. Og da hun hørte, hørte hun bare det hun selv ville.

– Jeg er glad for at Riksadvokaten mener det ikke er grunn til å konkludere med at det har vært en systematisk eller omfattende feilpraktisering, sa hun straks rundskrivet om hvilke regler som egentlig gjelder kom i fjor.

Dessverre viste det seg at grunnen til at Riksadvokaten ikke hadde funnet dette grunnlaget, var fordi han ikke hadde sett etter det. Det annonserte han straks etterpå at han ville gjøre.

– Store avvik, fant Riksadvokaten da. Rapporten kom i februar.

Igjen var Bjørnland ute med sin egen tolkning:

– Det vil alltid kunne oppstå uheldige enkelthendelser, sa hun.

– Systematiske feil og mangler i politiets håndtering, korrigerte Riksadvokaten.

Politidirektøren har konsekvent vegret seg for å innse, og ta tak i, denne politiskandalen. Det gjør henne uegnet til å lede politietaten videre – både på vegne av det norske folk og sine egne ansatte.

Verst er det selvsagt for alle som er blitt utsatt for maktovergrep de siste tiårene. Historiene er uendelige, mange av dem dypt forstyrrende.

Overgrepsofre som blir avkledd og undersøkt av uniformert politi mens de gråter. Tapping av blod og urin uten samtykke. Uniformert politi som stanser og ransaker sårbare ungdommer, åpent i nærmiljøet, med ryktespredning og sosial utestengelse som følge.

Når flere har forsøkt å varsle politidirektøren om at denne praksisen ikke bare er skadelig, men også ulovlig, er det utilgivelig at Bjørnland har lukket øynene.

Også overfor de ansatte i politiet har lederen begått et stort svik. Det er hennes oppgave som øverste leder å gå sin etat etter i sømmene, og sørge for at den følger loven.

Nå har hun heller, tross alle varsler, latt hundrevis av betjenter utføre juridiske og fysiske overgrep mot befolkningen de er satt til å beskytte.

I sommer ransaket to betjenter en gutt på åpen gate foran vennene hans, tvang ham til å trekke ned buksen og vise dem kjønnsorganet sitt mens de lyste med lommelykt.

I februar ble begge betjentene, historisk nok, dømt for «grov uaktsom tjenestefeil», og til å betale gutten 12.000 i erstatning hver. De burde sende regningen til Bjørnland.

Da Riksadvokaten landet på at politiets ransakelsespraksis både var ulovlig og systematisk, hadde Justisdepartementet endelig sett nok.

De kom for første gang med en uforbeholden beklagelse til alle som er blitt utsatt for ulovlige ransakelser.

Det er umulig å forstå hvordan Justisdepartementet nå skal rydde opp i denne dype ukultur i politiet, uten å fjerne personen som hele tiden har forsvart den.

Som om ikke ransakelsesskandalen var nok, er Politidirektoratet også under granskning for sin mulige rolleblanding med den konservative lobbyorganisasjonen NNPF. Også denne granskningen ble iverksatt mot Bjørnlands vilje, og bygger på varsler hun ikke har tatt tak i.

En politidirektør med uttalt sterke politiske interesser rundt håndteringen av rusbruk er ikke det vi trenger nå.

Politiet er den eneste etaten i landet som har lov til å bruke fysisk makt og vold mot innbyggerne. Ansvaret er så enormt, og tillit så ekstremt viktig.

Benedicte Bjørnland fremstår kompetent på en rekke måter. Dessverre har hun feilet grovt på den aller viktigste.