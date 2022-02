Vedum blir kvitt Viken. Resultatet kan bli meir sentralisering.

Reversering er ikkje ei tidsmaskin. Alt blir ikkje som før.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) får viljen sin, for Viken fylke blir etter alle solemerke nedlagt. Men alt blir neppe som før likevel.

Senterpartiet får draumen om eit nedlagt Viken oppfylt. Då Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var i opposisjon, høyrdest alt så enkelt ut.

Men reverseringsiveren kan utløyse eit skred av overgangssøknader.

Ti kommunar kan forsvinne frå omegnsfylka og inn i nye Akershus fylke, ifølgje Aftenposten. Stor-Akershus blir langt mindre enn dagens Viken – men kan bli ein langt større maktfaktor nasjonalt.

Den enkle løysinga på dette er å seie nei til alle som eventuelt vil inn i Akershus. Men Vedum har gått til val på å lytte til kommunane.

Nyleg stilte han opp i VG iført ein Østfold-genser, og proklamerte at oppsplittinga handla om identitet.

Alt kan ikkje handle om pengar og dei fleire hundre millionane nedlegginga av Viken vil koste, seier finansministeren. Og det har han jo rett i. Alt handlar ikkje om pengar.

Men så seier han at samfunnet er bygd på tillit og på kvar ein høyrer til. Det er interessant.

For når kommunen som heiter Indre Østfold kan finne på å forlate Østfold til fordel for Akershus, må det vere problematisk for Vedum.

Vedum har vore flink til å høyre på dei som vil ut av Viken. Spørsmålet er om han lyttar til dei som vil inn i Akershus – eller om det er ein finansminister inni Oslo som veit best kvar folk bør høyre til.

Dersom Vedums lyttepost på grasrota framleis er skrudd på, kan han stå for ei ny sentralisering av makt på Stortinget.

Stortinget er sett saman av representantar frå 19 valkrinsar. Før var fylka og valkrinsane like, men Solberg-regjeringas kommune- og regionreform gjorde slutt på det.

Vestland og Viken og alle dei nye samanslåtte fylka kunne eksistere så mykje dei ville. Då veljarane gjekk til stemmeurnene i fjor haust, stemte folk i valdistrikt med namn som Hordaland, Akershus og Hedmark.

Det er nemleg lettare å slå i hop to fylke, enn det er å slå saman to valdistrikt. Det krev ei grunnlovsendring. Heldigvis.

Viken har ofte blitt skildra som eit monsterfylke, som strekk seg heilt frå Hallingskarvet i Vest, til svenskegrensa i aust. Men i areal er det berre Noregs sjette største fylke.

Viken er mindre enn Vestland, ja, til og med mindre enn gamle Oppland fylke.

Det er folketalet som gjer Viken monstrøst. Dryge 1,2 millionar menneske bur i denne giganten. Det er nesten Oslo og Vestland til saman.

Om Viken var ein valkrins, ville fylket blitt gigantisk på Stortinget. I dag møter 36 stortingsrepresentantar frå dei tre valkrinsane fylket består av.

Då ville nominasjonsmøta i Viken Ap og Viken Høgre hatt meir å seie enn veljarane i mange andre fylke.

No slepp me å uroe oss for at Viken overtek Stortinget, sidan det etter alle solemerke vert oppløyst. Men utfallet kan bli verre for sentraliseringa av Stortinget enn Viken.

For det folkerike fylket var aldri ein valkrins. Det er Akershus. Og får dei fleire kommunar, vil folketalet gå opp. Det tilseier fleire mandat.

Ifølgje Gabriel Steinsbekk og nettstaden Poll of polls, vil Akershus gå frå 19 til 23 stortingsrepresentantar, dersom dei ti kommunane får melde overgang.

Østfold vil miste tre representantar, Buskerud vil miste to og Hedmark vil miste ein.

Det er ei forflytting av makt frå fleire mindre valkrinsar, til ein veldig stor krins.

Då Viken vart skapt, skjedde det nokre små endringar i valkrinsgrensene. Akershus valdistrikt fekk tre nye kommunar, og auka med to mandat.

Rigmor Aasrud (Ap) meinte det var ei utfordring for distrikta. No kan hennar regjering stå for ei endå større sentralisering.

Om ikkje Vedum legg ned lytteposten sin i kommunane, då.