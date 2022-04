No kan du lese podkastkritikk i BT

Det er på tide at nokon høyrer skikkeleg etter.

Jens Kihl Kulturredaktør

Jens Kihl er kulturredaktør i Bergens Tidende.

Podkasten har for lengst blitt vaksen: Mediehusa bruker store midlar på å nå lyttarane, analytikarane meiner det ligg store pengar i mediet og svært mange nordmenn lyttar jamleg.

Samstundes er det noko veldig fint og demokratisk med podkasten: Har du ein god idé og ein mikrofon, er det berre å ta fatt.

Når journalistikk, debatt og underhaldning no gjer seg stadig meir gjeldande som podkastar, er det på tide at kritikken følgjer etter. Derfor kan du frå og med i dag lese podkast-kritikk i Bergens Tidende.

Kva slags podkastar bør du lytte til om du brenn for eit spesielt tema? Held podkastane ein naudsynt etisk standard? Kan storsatsingane leve opp til forventningane?

Heidi Bøhagen er til vanleg programansvarleg ved Litteraturhuset i Bergen. Stig Arild Pettersen jobbar som kommentator i Bergens Tidende. Saman skal dei bidra til at podkastane får den merksemda dei fortener – på godt og vondt.

I Bergens Tidende melder vi allereie litteratur, musikk, scenekunst, utstillingar, film, arkitektur dataspel og mykje anna. Vi gjer det fordi vi trur at kritikk kan bidra til ein betre samtale om det meldarane skriv om.

Kritikk er mykje meir enn forbrukarrettleiing. Det er kunstdebatt og maktkritikk, det er etiske drøftingar og det er nærlesingar som forsøker å få fram nye sider ved det som blir presentert.

Samstundes er det flott at dei som les kritikken, bruker han til å vurdere kva dei vil bruke tida si på. Det tyder på at lesaren stoler på våre kritikarar.

BT-podkastane er no på veg over på plattforma Podme. Der ligg det mange podkastar frå ulike mediehus i Schibsted. I vårt podkastmelderi vil vi fritt kunne vurdere podkastane frå andre mediehus som ligg på Podme. Vi vil likevel tydeleg merke desse, og vi vil sjølvsagt ikkje melde BT-podkastar.

Det er gjort lite podkastmelderi i Noreg. Når BT no satsar, er det med eit håp om at andre gjer det same. Ingenting ville vere betre enn at det vaks fram ein liten skog av podkastkritikarar. Som sagt:

Det er på tide at nokon høyrer skikkeleg etter.