«Budsjettkameratene puster lettet ut og gleder seg til høsten»

Revidert nasjonalbudsjett har gjort det enda mer tydelig for SV at dette er en regjering de ikke kan være en del av.

Stig Arild Pettersen

«Statsbudsjettet for 2023 kan med stor sannsynlighet inneholde ytterligere en skjerping av formuesskatten», skriver BT-kommentator Stig Arild Pettersen.

Mye kan snu på en måned.

Da regjeringen la frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 12. mai, var budskapet fra SV at dette gikk det ikke an å støtte.

Tirsdag sto partiets fremste finanspolitiker, Kari Elisabeth Kaski, skulder til skulder med sine to forhandlingspartnere i Arbeiderpartiet og Senterpartiet og hadde fått nok innrømmelser til ikke å skape trøbbel for regjeringen.

Alle de tre partiene kan si seg fornøyde med utfallet av forhandlingene, selv om de trakk ut i tid. De kan puste lettet ut og ta sommerferie.

Ap og Sp hevder å ha klart å holde igjen på pengebruken og stort sett fått det som de vil. SV kan vise til at de har demmet opp for det de så på som de mest hårreisende forslagene regjeringen kom med for en måned siden: