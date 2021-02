Trump må fjernast frå det politiske kartet

Riksretten gir republikanarane ein sjanse til å støtte demokratiet. Dei fleste vil la vere.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Donald Trump er for tida i Florida, langt unna det politiske maktsentrumet i Washington, DC. Slik bør det vere i all framtid. Foto: CARLOS BARRIA / REUTERS / NTB (arkiv)

Riksretten mot Donald Trump er nesten avgjort på førehand. Men det er ein kamp som er nødvendig å ta, som handlar om framtida til det amerikanske demokratiet.

Allereie på riksrettens første dag tysdag, ville mange republikanarar avgrense sin eigen autoritet, gitt av grunnlova.

Dei meinte at Senatet ikkje har lov til å dømme ein president som har gått av. Det er absurd.

Eit fleirtal av Senatet bestemte at det er i tråd med grunnlova å dømme sjølv avgåtte presidentar. Fleire republikanarar stemte òg for.

Republikanarar plar å vere veldig oppteken av å tolke grunnlova slik den står, men det verkar å vere viktigast når ei slik tolking stør deira politiske mål. For det står ingenting om at riksretten er avgrensa til folk som fungerer i verva sine.

Den einaste historiske parallellen jobbar òg mot republikanarane.

I 1876 prøvde krigsminister William Belknap å unngå riksrett. Han gjekk av like før Representantanes hus skulle vedta tiltalen. Det hjelpte ikkje. Senatet meinte at dei framleis hadde lov til å gjennomføre riksretten.

Belknap vart ikkje dømt, slik Trump neppe blir dømt no. Det er rett og slett ikkje nok republikanarar som vil stemme for ei domfelling.

Det er likevel viktig å gjennomføre rettssaka. Trump kan stille til val igjen i 2024, sidan han berre har vore president i éin periode. Ein riksrettsprosess kan hindre dette.

Riksrettens funksjon er òg å straffe presidentar og andre som bryt grunnlova. Donald Trump starta kampen mot valresultatet for lenge sidan – då han sa at Bidens einaste sjanse var ved å jukse.

I tida etter valet har Trump igjen og igjen underminert valet og valresultatet. Han har prøvd å omgjere valresultatet, med både lovlege rettsprosessar og ved å presse folk. Det har ikkje fungert.

Resultatet av Trumps handlingar såg me 6. januar, då Kongressen vart storma av ekspresidentens mest ekstreme støttespelarar.

Dei ville overprøve folkestyret med makt. Og Trump elda opp mobben. Det må eksistere konsekvensar for slike grufulle handlingar.

Kongressen vart okkupert av Trump-tilhengjarar 6. januar, etter ein lang kampanje frå ekspresidenten om å underminere tilliten til valresultatet. Foto: Leah Millis / REUTERS / NTB (Arkiv)

Ei frikjenning i riksrett betyr ikkje at ein er uskuldig. Det er ikkje ein ordinær rettssak. Det er ein politisk prosess.

Representantanes hus stiller med aktor. Senatet er dommarar. Dette er dei same folka som vart utsett for Trump-mobbens valdelege angrep på Kongressen. Ja, sjølve rettssalen er ein åstad.

Ein dom krev to tredjedelar av Senatet sine stemmer – 67 senatorar. Demokratane har 50 no. Dei får nok med seg 5–10 republikanarar, men det er svært usannsynleg at det blir nok til å dømme Trump.

Republikanarane er redde for å miste alle veljarane Trump har lokka til partiet. Det er forståeleg. Tolv millionar fleire amerikanarar stemte på Trump i 2020 enn i 2016.

Trump mobiliserer mange. Men ein del av dei er på den andre sida. For demokratane sette òg ny rekord i talet på stemmer. Joe Biden fekk meir enn 15 millionar fleire stemmer enn Hillary Clinton og Barack Obama klarte i dei to vala tidlegare.

Fasiten etter fire år med Trump er tydeleg: Republikanarane tapte attval til Det kvite hus. Dei tapte fleirtalet i Representantanes hus. Og dei tapte fleirtalet i Senatet.

Partiet slit med å handtere desse tapa, og veit ikkje korleis dei skal kome seg tilbake i ein vinnarposisjon med eller utan Trump.

Om Trump skulle stille igjen om fire år, vil han framleis vere motstandar av eit valsystem der han kan tape. Trump vil ikkje akseptere nok eit nederlag – og han har framleis ikkje anerkjent tapet i november.

Blir ikkje Trump dømt av Senatet, bør dei likevel nekte han å stille til val igjen. Den makta har Kongressen i grunnlova.

Det er ikkje sikkert at det reint valtaktisk vil vere best for republikanarane å fjerne Trump frå likninga, sjølv om han er ansvarleg for republikanaranes mange tap. Han har klart å vinne før.

Det vil vere det beste for demokratiet om Trump ikkje lenger tar plass på det politiske kartet.