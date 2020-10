Russland angreip Noreg, seier UD. Ikkje med missil, men med datakraft. Slik kan Noreg reagere.

Når Noreg skuldar Russland for å angripe Stortinget, bør regjeringa gå til Nato.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) informerte tysdag om at Noreg meiner Russland stod bak det omfattande dataangrepet mot Stortinget i august. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Russland står bak dataangrepet mot Stortinget i august, ifølgje Utanriksdepartementet.

Landet er ein kjent trugsel for Noreg, og Russland har stått bak liknande angrep på andre land. Difor er det grunn til å tru på norske styresmakter.

Til no har Noreg offentleggjort skuldinga og kalla den russiske ambassadøren inn på teppet.

Me har allereie fått ein indikasjon på korleis det kjem til å gå. Russland nektar for alt, og speler fornærma over at Noreg kan foreslå noko slikt.

Dei første stega blir neppe dei siste.

Noreg bør gå til Nato.

Forsvarsalliansen er solidarisk organisert. Eit angrep på éin, er eit angrep på alle.

Det er innhaldet i den velkjente artikkel fem i Nato-pakta. Den gjeld væpna angrep, men i fjor skreiv generalsekretær Jens Stoltenberg at Nato kan ta artikkelen i bruk på svært alvorlege dataangrep.

Eit dataangrep på éin, kan difor vere eit angrep på alle. Men sist gong artikkel fem vart brukt, var etter terroråtaka i USA 11. september 2001.

Terskelen er skyhøg.

Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg, har ved fleire høve slått fast at Nato-pakta gjeld òg ved dataangrep. Foto: Virginia Mayo / TT NYHETSBYRÅN / NTB (Arkiv)

Det finst ein annan veg å ta saker inn for Nato på, som gir litt større handlingsrom. I artikkel fire står det at landa kan be om ein konsultasjon med Nato, dersom me meiner at tryggleiken vår er trua.

Eit dataangrep mot vår viktigaste demokratiske institusjon er eit godt utgangspunkt for eit Nato-møte om internettkrigføring.

Noreg står aldeles ikkje åleine.

I 2007 skjedde det med Estland. Då utnytta Russland uro i landet til å angripe viktig infrastruktur, og fleire bankar og media mista koplinga til internett.

I 2015 vart det tyske parlamentet angripen via internett. Ein av dei som fekk informasjon på avvege var forbundskanslar Angela Merkel.

Ho har vore svært tydeleg på at det var Russland som stod bak.

Russland angreip demokratanes hovudkvarter i USA, under opptakten til presidentvalet i 2016.

Målt mot dette, verkar angrepet mot Stortinget ganske smått. Stemmer skuldinga, så er det ein del av ei stadig forverring, der Russland tar seg til rette mot Noreg og våre allierte.

Nato har slått fast at ein skal beskytte seg like godt på nettet, som ein gjer på sjøen, i lufta og på land.

Då må alliansen utvikle responsen på nettangrep òg. Reaksjonen må vere proporsjonal og legitim.

E-postar, personnummer og anna sensitiv informasjon frå både tilsette og stortingsrepresentantar er på avvege, etter dataangrepet mot Stortinget i august. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Krav om legitimitet gjer det heldigvis vanskeleg for at dataangrep fører til fysiske, væpna reaksjonar.

Noreg kan ikkje reagere på dette dataangrepet som om det var eit missil. Men det Russland no er skulda for, kan vere meir skadeleg for Noreg.

Difor bør det vere aktuelt med økonomiske sanksjonar, slik EU har laga eit rammeverk for. Slike sanksjonar står sterkare, dersom fleire land står saman.

Angrepet mot Stortinget kan ha gitt Russland tilgang på sensitiv informasjon, som e-postar, bankinformasjon og sensitive personopplysningar frå nasjonalforsamlinga.

Dette kan Russland i så fall bruke til vidare etterretning og utpressing, slik PST skildrar det i sin opne trugselvurdering.

Eit dataangrep kan difor skape grunnlaget for det neste og det neste og det neste. Det vil kome fleire dataangrep – både frå statlege og ikkje-statlege aktørar.

Denne nye normalen må styresmaktene innrette seg etter. Men i motsetning til fysiske angrep, er det langt fleire som utgjer forsvarslina på internett.

Stortingspolitikarar, embetsfolk og alle oss andre må ta grep for å sikre seg så godt me kan.

Den første forsvarslina på internett, er at me ikkje trykker på alt av linkar.

Det finst mange skurkar på nettet – og nokre av dei jobbar for nabolandet vårt.