Elbilane sel seg sjølv. Men det er framleis fleire dieselbilar no enn for ti år sidan.

«Bensin- og dieselbiler skaper en sånn god atmosfære», seier Amcar-entusiast Christian Gulhaugen til BT.

Men det er nettopp det fossilbilane ikkje gjer. Bilane forureinar og utsleppa er med på å endre klimaet i verda. Difor må utsleppa ned – fort.

Stortinget har sett eit mål om null nye bensin- og dieselbilar i 2025.

Gulhaugen er ikkje åleine i sin motstand mot dette målet.

Tal frå Norsk medborgarpanel viser at meir enn 60 prosent av befolkninga ikkje vil at nye fossilbilar skal ut av marknaden om fire år.

Det er fleire enn før. Men staten tvinger ikkje elbilen på oss.

Folk handlar med lommeboka. Der er det einvegskøyring for elbilen.

1 Elbilen køyrer frå dei andre Elbilar har blitt normalen blant nybilane. Bensin- og dieselbilar har blitt unntaket. Det er resultatet av mange år med store elbilfordelar. I fjor var over halvparten av nybilane heilelektriske. I tillegg kjem hybridane med sin tredel av marknaden.

2 Det tar lang tid å byte ut bilparken Ser ein på alle personbilane som er registrert i Noreg, står elbilane berre for tolv prosent av totalen. Det er over to millionar bensin- og dieselbilar der ute. I tillegg kjem 270.000 hybridbilar. Det seier noko om kor mykje som står att før bilparken er elektrisk – og kor stor oppgåva er å sikre ladekapasitet til alle, sjølv om elbilen gjer det mogeleg å fylle tanken heime. Det massive elbilsalet har ikkje fornya bilparken: Snittbilen er framleis over ti år gammal i Noreg. Det er altså lite som tyder på at nye og rimelege elbilar fører til meir bruk og kast blant personbilane.

3 Det er like mange bensin- og dieselbilar i Noreg no som i 2008 Etter så mange år med elbilfordelar, skulle ein kanskje tru det var færre bensin- og dieselbilar i Noreg no, enn det var i 2008. Men det er det ikkje. Sjølv når ein ser vekk frå hybridbilar, er det like mange bensin- og dieselbilar på vegen no, som for 13 år sidan. Framover vil talet falle. Bensinbilen har falt jamt og trutt i popularitet, medan dieselbilen nådde toppen så seint som i 2017. Dieselforbruket nådde toppen året før, og no peikar alle pilane nedover.

4 Elektrifiseringa kuttar store utslepp Målet på elbilpolitikken må vere kor kjapt Noreg klarer å kutte utsleppa frå transportsektoren. For elbilpolitikken, er det utslepp frå personbilar som er mest relevant. Frå 2001 til 2016 låg dei årlege utsleppa på over fem millionar tonn CO₂. Det er ti prosent av Noregs samla utslepp. På dei siste fire åra, har utsleppa gått ned med over éin million tonn. Det er massivt. Det er likevel langt fram til regjeringas mål om å halvere utsleppa frå transportsektoren i 2030, samanlikna med 1990-nivået. For personbiltrafikken, betyr det at utsleppa må gå ned i same tempo framover. Då har ein ikkje tid til å ta foten av gassen, anten ved å gjere det dyrare å kjøpe elbil eller billegare å køyre dieselbil.

5 Bergen er elbilhovudstaden i Noreg Elbilendringa går raskast i byane. Aller raskast går det i Bergen, sjølv om Oslo er i ferd med å ta oss att. I båe byane er meir enn kvar femte bil elektrisk. I Tromsø er historia ei anna. Berre fem prosent av bilane der er elektriske. Det er ikkje så vanskeleg å forstå kvifor det er slik. Rekkevidden til elbilane blir dårlegare i kaldt vêr, og det gjer den same bilen mindre attraktiv i Tromsø-vinteren enn i det meir tempererte Bergen.

6 Elbilen er langt mindre populær på bygda Folk i byane var mykje raske til å hoppe inn i elbilen, samanlikna med bygda. Der har ikkje elbilen vore eit godt alternativ, så lenge rekkevidden har vore låg. I valkampen har både Ap, Sp og Frp vore oppteken av dieselprisen, og at elbilar ikkje er eit like godt alternativ på bygda. Men det som stemte før, er nok ikkje like sant no. Tilbodet av elbilar har blitt mykje betre dei siste åra. Det langt billegare enn før å få ei rekkevidde på 300 kilometer. I tillegg er det lettare å ordne lading på eigen tomt i mindre tettbygde strøk, enn det er i byane. Der må mange basere seg på offentlege ladestasjonar.