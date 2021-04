De som overlevde 22. juli-terroren tar hanskene av. Det er på tide.

Ti år med berøringsangst er nok, skriver AUF-ere i en ny bok om tiden etter massemordet.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

«Forfatternes budskap er viktig. Vi bør få bedre innsikt i hvilke ideer som drepte 77 av oss den fredagen for snart ti år siden», skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Håvard Bjelland

Publisert Publisert Nå nettopp

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av BTs kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Hvorfor har debatten om 22. juli handlet så mye om beredskap og psykiatri? Hvorfor snakker vi ikke mer om det som skapte monsteret: hatet, rasismen, ekstremismen?

Tidligere AUF-leder Ina Libak har kanskje et svar:

«Jeg tror ikke noen som ikke selv har blitt forsøkt drept, som ikke selv har sett vennene sine bli drept bare fordi de har brukt stemmen sin, kan forestille seg hvordan det er igjen å bli drapstruet for nettopp det: å heve røsten».

Sitatet finnes i boken «Aldri tie – aldri glemme. En bok fra AUF om terroren, ti år etter», som lanseres tirsdag 6. april. Den er et 200 siders forsøk på å ta tilbake litt av eierskapet til historien om 22. juli.

Blant forfatterne er både overlevende og pårørende, historikere, tidligere AUF-ledere og en partileder. I de korte tekstene forsøker de å beskrive tiden, samfunnsdebatten og politikken etter terroren.

Noe av det vondeste å lese er nettopp hvordan de hardest rammede ble drevet inn i skyggene av frykten for å ta plass, for å bli mistenkeliggjort og enda mer hetset og truet.

Les også Mor til 22. juli-offer fra Osterøy: – Folk må tenke på hvordan de ytrer og oppfører seg

Mange av tekstene er fylt av frustrasjon over at det politiske oppgjøret rundt terroristens ideologi og ideer aldri kom.

Noen opplever det som svært paradoksalt at representanter for terroristens ideer har fått slippe til, mens de terrorrammede ble sittende alene med frykten.

Mye av kjærligheten og toleransen vi lovet hverandre i rosetogene etter katastrofen, fremstår som et fjernt og naivt minne, redusert til støv av hat, hets og øredøvende populisme.

Det er forståelig at dette oppleves som et svik, og det er sikkert grunn til fortvilelse over politikkens og medienes prioriteringer.

Jeg syns likevel selve mediekritikken i noen tekster blir for enkel. Skyldfordeling for den mangelfulle debatten etter et av Europas verste terrorangrep er en uhyre vanskelig øvelse.

Det er ikke slik at blogger Peder «Fjordman» Jensen, HRS-leder Hege Storhaug eller andre høyreekstreme og islamofobe debattanter har fått snakke fritt og uhemmet i eteren. De blir også møtt av kompakt motstand og kritikk i norske medier.

Det er heller ikke unaturlig at både forskere og medier forsøker å forstå det uforståelige, og røyker ut dem som deler ideene i terroristens manifest.

Breivik var ikke en «naturkatastrofe», som flere av forfatterne selv påpeker. Han var en politisk terrorist, som lente seg tungt på tekstene til nevnte Fjordman, blant andre.

Dessuten er ikke Norge uberørt av store, ideologiske bevegelser der ute i verden, frontet av politiske megafoner som Donald Trump og andre ekstremister, pluss deres norske tilhengere.

Veksten i høyrepopulisme er ikke et særnorsk fenomen. Den er internettbasert og grenseoverskridende. I så måte bør også Facebooks algoritmer, som er designet for å forsterke og spre ekstreme ideer, også tillegges en del av skylden.

Les også Breivik begjærer seg prøveløslatt og varsler nytt søksmål

Desto mer prisverdig er det at partileder Jonas Gahr Støre selv tar en del av ansvaret på vegne av Arbeiderpartiet.

Han skriver: «Balansegangen mellom å være det såkalt statsbærende partiet, og å være et offer for et målrettet politisk angrep, var helt klart krevende for oss. Kanskje klarte vi ikke å skape rom og anledning for et politisk oppgjør».

Støre mener at Arbeiderpartiet i for stor grad ble preget av «hensynet til kollektivet», altså oppfatningen om at terroren var et angrep på hele landet.

«Vi har snakket for lite om 22. juli i den politiske debatten. Vi kunne og burde gjort mer for å sette fokuset på det politiske innholdet i 22. juli», legger han til.

Blomsterhavet. «Mye av kjærligheten og toleransen vi lovet hverandre i rosetogene etter katastrofen, fremstår som et fjernt og naivt minne, redusert til støv av hat, hets og øredøvende populisme», skriver Frode Bjerkestrand. Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Påfallende mange av tekstene nevner daværende justisminister Sylvi Listhaugs Facebook-innlegg om Arbeiderpartiet og terrorisme i mars 2018 som tiårets absolutte bunnpunkt.

Listhaug måtte gå av som justisminister etter det totalt tonedøve utspillet. Daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner beskyldte Ap-ledelsen for å dra «22. juli-kortet». Mens statsminister Erna Solberg som vanlig var unnvikende. Hun «ville ikke brukt de ordene».

Sofie Rosten Løvdahl, som overlevde ved å gjemme seg under en seng i kafébygget på Utøya, har et godt spørsmål i sin tekst:

«Hvorfor kunne ikke Solberg og Sanner ta avstand fra en uttalelse som ga næring til konspirasjonsteorier om at Arbeiderpartiet står i ledtog med voldelige islamister og vil ødelegge norsk kultur?»

Svarene kan være ubehagelige. Noen av dem finnes i tekstene til historikerne Terje Emberland og Kjetil Braut Simonsen.

Les også Arbeidarpartiets største krise er hos ungdomen

Simonsen gjør en grundig jobb med å forklare hvor farlige konspirasjonsteorier kan være. Han skriver:

«I terroristens manifest blir muslimsk innvandring, multikulturalisme, feminisme og tap av tradisjonell identitet beskrevet som et resultat av en kulturmarxistisk sammensvergelse. Som hos Quisling og NS fremstilles historien og politikken dualistisk, som en kamp mellom «det gode og det onde».

Det går altså en rød tråd fra den dødelige antisemittismen i Norge og Europa før og under krigen, til ideene terroristen på Utøya var besatt av.

Overlevende, etterlatte og pårørende vil trolig kjenne på stigende uro og angst frem mot sommeren. Mange av bokens forfattere håper det blir et veiskille, der kampen mot høyreekstremisme og rasisme blir festet øverst på den politiske agendaen.

Ideene er potensielt dødelige, det har vi visst i snart ti år. De kan ikke behandles som et politisk tabu i ti år til, mener de.

Budskapet deres er viktig. Vi bør få bedre innsikt i hvilke ideer som drepte 77 av oss den fredagen for snart ti år siden.