Vi mistar meir enn norskprodusert mat når bøndene forsvinn frå bygdene

Dei siste 50 åra har tre av fire gardsbruk blitt lagt ned i Noreg. Det får store konsekvensar.

Kristin Lemme Gründer, Voss

Kristin Lemme er gründer og bur på Voss. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Kva du vel i butikken, avgjer kva Noreg me vil ha i framtida. Kvar gong du vel mat frå utlandet som me har gode, norske alternativ til, vel du vekk distriktet.

Vel du norsk mat i butikken, vel du mat med lågt antibiotikainnhald og høg dyrevelferd. Og så seier du ja til så mykje meir.

Vel du norsk, er du med på å halde oppe lokalsamfunna våre. Det er kjekkare å reisa på hytta når det er lys i nabohusa. Draumen om å bu på hytta vert meir realistisk når du ser at det er mange som allereie er her.

Du får skogs- og turvegar som er haldne ved like slik at du kjem deg til fjells. Vågar du deg ut vinterstid med dårlege dekk eller for stor fart på bygda, kjem bonden gjerne og dreg deg opp att frå grøfta med traktoren sin.

Det er ofte bonden som har brøytt også, så du kan eventuelt klaga til ho når du køyrer utom. Bonden har tilrettelagt for parkering på sin grunn. Og ho står tolmodig og ventar med kyreflokken sin for at du skal køyra forbi – midt i buføringa.

Når arrangementa byrjar skje att rundt om i grendene, er det gjerne ein bonde som låner ut utstyr eller jobbar dugnad. Det er ein bonde som høgg trea slik at ein får utsikt frå utsiktspunktet du vel for sundagsturen din.

For at bygda ikkje skal verta attgrodd, har me levande klippemaskiner i form av husdyr som held nede vegetasjon. Dei får tilsyn året rundt, av ein bonde.

Vel du norsk, er du med og bidreg til betre helse. Norsk mat har av den lågaste antibiotikabruken i verda. Pandemien me no står midt oppi, er ingenting mot det som skjer om me vert immune mot antibiotika.

Heldigvis lever me i eit land som har strenge reguleringar. Eit krav til daglegvarene me kjøper, er at det skal merkast kvar råvarene kjem ifrå.

Sjekkar du om det står «Opprinnelse: Norge»? Det er lett å sjå om du ser etter. Og det gjer du. For dei ringverknadane som kjem med det, har me ikkje råd til å mista.