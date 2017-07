Flytt alt til Oslo. Der finner du de største fagmiljøene.

I denne rapporten fra «Fischers overprisede konsulentvirksomhet for det offentlige», er det utredet hvor det er best å plassere alt som finnes i Norge. Målet er å oppnå kostnadseffektivitet, robuste enheter og bedre utnyttelse av eksisterende fagmiljøer.

Metoden er strengt kvantitativ, grundig kvalitetssikret, og resultatene er dertil objektive sannheter.

I tråd med mandatet fra staten, er det konkludert med at Oslo er den best egnede lokasjonen for samlokalisering av diverse enheter.

Først ut: Bergens Tidende. Hvorfor skal det sitte noenogseksti journalister på et kontor i Bergen når det finnes et mye større fagmiljø i hovedstaden? En overføring til Oslo vil bidra til å styrke det eksisterende journalistmiljøet i Akersgata, en pulserende arena for kreativitet og disrupsjon.

Det vil ha store synergieffekter. Ved å samlokalisere alle landets journalister i et område, kan de tråkke opp i hverandres spor, kopiere fra hverandre og bli bedre på jage i takt.

På sikt vil det også gjøre det enklere å redusere antall årsverk, som ifølge utredningen vil være svært samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Utvalget har også utredet hvor det er mest hensiktsmessig å ha høyere utdanningsinstitusjoner. Gjennom en grundig analyse er det talt opp hvor det nå finnes flest studenter og professorer, og på de gitte kriteriene kommer Oslo best ut. Nå er det 16.000 studenter ved Universitetet i Bergen og 27.500 ved Universitetet i Oslo. De sitter på hver sin haug, uten å kunne dele sin kunnskap med hverandre.

Utredningen viser at en sammenslåing vil gi et fagmiljø på hele 43.500 studenter, en betydelig økning fra null-alternativet.

Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Når det gjelder helsevesenet, har det skjedd mye positivt de siste årene. Mange sykehus er lagt ned eller har mistet sentrale oppgaver. Men hvorfor stanse der?

Konsekvensutredningen har tatt utgangspunkt i følgende kriterier, og vurdert dem på en skal fra én til seks: 1) Eksisterende fagmiljø, 2) Robuste enheter, 3) Nærhet til relevante institusjoner i hovedstaden.

På det første kriteriet kommer ikke Bergen dårlig ut, men det var Oslo som fikk best score. Oslo universitetssykehus’ 20.000 ansatte utgjør et fagmiljø som er 8000 ansatte bedre enn Haukeland.

Når det gjelder robuste enheter, er det lagt særlig vekt på at Oslo universitetssykehus har hele 13 kommunikasjonsrådgivere tilgjengelig. Det er å anse som svært robust, men med et klart forbedringspotensial.

I det offentlige er det viktig med nærhet mellom relevante statlige institusjoner. Det gir positive synergieffekter om folk kan bevege seg fra den ene siden av bordet til det andre. Jo mer folk har utdannelse fra samme universitet, jo mer de har jobbet sammen i andre organisasjoner, desto likere kan de tenke.

Ensretting er et effektivt styringsverktøy.

Avstanden fra Haukeland universitetssykehus til Oslo blir derfor for stor til at det er mulig å opprettholde et sterkt fagmiljø. Sammenslåing anbefales.

Odd E. Nerbø

Så var det buekorpsene. Pr. dags dato er det kun i Bergen at det finnes buekorps. Utredningen viser likevel at det finnes betydelig flere barn i Oslo-området enn i Bergen. Med tanke på den synkende deltakelsen i bergenske buekorps, er det nødvendig å ta klare grep for å bevare organisasjonene. Utredningen anslår at en ny Oslo Metropolitan Area Bataljon vil kunne føre til økt deltakelse i 17. mai-toget i Oslo.

Derfor anbefales det å slå sammen Dræggens bataljon, Markens bataljon og Sydnæs bataljon, og å samlokalisere disse i Oslo.

De resterende buekorpsene foreslås nedlagt, fordi det ikke lenger vil være et tilstrekkelig robust fagmiljø i byen.

Ikke alt er foreslått flyttet til Oslo. Utvalget har også sett på om enkelte av Kulturdepartementes underliggende organer kan være aktuelle for utflytting fra hovedstaden.

Til tross for at alle de objektive kriteriene taler for det motsatte, er det etter en «helhetsvurdering» konkludert med at Norsk filminstitutt bør flyttes til statsrådens hjemkommune Klæbu i Sør-Trøndelag.