Ofrer vi alt dette for at rikfolk skal få dra på hytten?

Hverdagen er viktigst. Men den blir jo ikke verre av at noen får være på fjellet i påsken.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Regjeringen har innført strenge tiltak før påske, og enkelte reagerer på at de privilegerte får dra på hytten mens barn og unge må leve under et strengt regime. «Men er det egentlig rimelig å sette disse størrelsene opp mot hverandre», spør politisk redaktør Eirin Eikefjord. Foto: Marita Aarekol

Det begynner å bre seg en emmen oppfatning av at middelklassens utfart til påskefjellet legger litt for store føringer på koronaregimet.

Næringer må i knestående, barn og unge må leve på tvers av alle sosiale impulser, ensomme må ta en dugnad til, mens «ett pussig unntak lyser mot deg som et gult påskelys»: Turen til Hytten skånes. Reis hvor du vil – så lenge det er til Hytten, oppsummerer politisk redaktør i Nidaros, Snorre Valen.

Er det konturene av grell klassejustis vi ser her? Ofrer vi alt dette for at nikkersadelen skal få påskeferien sin?

Regjeringen har innført strenge, nasjonale tiltak fra torsdag 25. mars.

Nasjonal skjenkestopp. Én-meteren blir til tometeren. Alle arrangementer avlyses. Folk må jobbe hjemmefra og maks ha to gjester.

Regjeringen anbefaler dessuten at alle unødvendige reiser utsettes – med tre unntak: Arbeidsreiser, hjemreiser for studenter – og hytteturer med egen husstand.

Tidligere SV-politiker og redaktør Snorre Valen (til v.) mener det er ulogisk å gjøre unntak for hyttereiser. «Mens middelklassen i påska får trekke pusten i fredelige omgivelser i en vidt annen kommune enn sin egen, kan barna i blokka rasjonere besøkene til hverandre mens foreldrene enten tar støyten med munnbind på jobb hele dagen – eller har hjemmekontor på kjøkkenet», skriver han i avisen Nidaros. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

«Det minst logiske, men mest norske av dem alle», mener Snorre Valen.

Bildet han tegner ser ikke bra ut: Middelklassen får trekke pusten i fredelige omgivelser til fjells. Ungene i blokken må rasjonere besøk mens foreldrene tar støyten med munnbind på jobb hele dagen – eller har hjemmekontor på kjøkkenet.

Oppsummert: Hverdagen vår legges ned for å redde påskeidyllen til det velstående hyttefolket.

Bildet blir ikke akkurat penere av at statsminister Erna Solberg (H) nettopp tok storfamilien med på vinterferie til en leid leilighet på Geilo.

Eller av at det var privilegerte skiturister på alpeferie som tok koronaen med seg til Norge.

Eller av at det samme mønsteret viste seg før jul, som er middelklassefolkets andre, store høytid.

«Du får ikke mindre smitte av å ha veldig strenge tiltak der smitten ikke er», sa statsminister Erna Solberg (H) til NRK tidligere i år. Nå har regjeringen innført strenge tiltak i hele landet før påske. Foto: Terje Pedersen

«Vi håper at alle barn kan gi bestemor og bestefar en klem til jul, at ungdomsskoleelever kan henge sammen i romjulen og at studenter kan møte gamle kjente når de kommer hjem», sa kunnskapsminister Guri Melby (V) da hun brukte julefeiringen som en viktig motivator for å tåle strenge tiltak i oktober.

De som argumenterer på den måten, snakker fra en ekstremt privilegert posisjon.

Å glede seg til alt dette, forutsetter at du har besteforeldre, at du har noen å komme hjem til, at du har et hyggelig hjem å besøke. Hvis ikke er julen vel så mye en påminner om ensomhet og utenforskap og fattigdom.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) brukte julefeiringen som en viktig motivator for at vi måtte tåle strenge tiltak i oktober. De som argumenterer på den måten, snakker fra en ekstremt privilegert posisjon, skriver Eirin Eikefjord. Foto: Lise Åserud

Det samme gjelder påsken.

Selv om det kan virke som om hytte nærmest er allemannseie i dette landet, er tilgang og eierskap til fjellheimen nokså tett sammenvevd med høy sosioøkonomisk status.

Innvandrerfamiliene som bor trangt og tett i smittepølene på Stovner har ikke hytte å dra til. Og påsken kan være lang og traurig for de mange som verken har feriebolig på fjellet eller noen å være med.

Mange av disse ville nok prioritert svømmehaller, utepils, teaterforestillinger og jobb på kontoret foran hytteliv for noen heldige få.

Men er det egentlig rimelig å sette disse størrelsene opp mot hverandre?

De strenge tiltakene skyldes ikke det presserende behovet for hytteferie, men det presserende behovet for å hindre smittespredning.

18 mennesker i alderen 20–29 år er nå innlagt på sykehus. Det er det høyeste antallet på én uke så langt i pandemien, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI). Onsdagens smittetall i Bergen er det høyeste på én dag siden november i fjor.

Besøksforbud og reiserestriksjoner og skjenkestopp handler om å unngå at fremmede møtes og smitter hverandre.

At én familie setter seg i stasjonsvognen og kjører til egen hytte, utgjør ingen risiko for smittespredning.

Iallfall ikke hvis de handler på forhånd i egen kommune, drar hjem hvis de blir syke og unngår samvær med hyttenaboene – slik de er pålagt.

Da er det faktisk urimelig å forby den hytteturen.

Det bastante hytteforbudet i fjor påske viste nettopp hvor skjevt en totalnekt kan slå ut.

For noen er hytteliv ensbetydende med å stå tett i tett på after ski og gaule Tore Tang i kor. For andre betyr det å frakte én familie til et annet bygg i samme kommune.

Å hindre folk i å bruke egen eiendom på en trygg måte, er et stort inngrep.

Det er atferden og ikke hyttelivet som må reguleres. Det kan man gjøre med andre virkemidler enn hytteforbud.

Uansett: De nasjonale restriksjonene som nå er innført, er både inngripende og strenge.

Som statsministeren selv har sagt det: «Du får ikke mindre smitte av å ha veldig strenge tiltak der smitten ikke er».

Det er betimelig å kritisere den svake indre logikken i det forvirrende samrøret av anbefalinger og forbud og nasjonale og lokale regler.

Det er riktig å stille spørsmål ved om det virkelig er nødvendig og forholdsmessig å stenge ned steder som knapt har koronautbrudd, eller å innføre blankt skjenkeforbud, eller å legge føringer for hvor mange venner barn får leke med.

Det er åpenbart at hverdagen til barn og unge må prioriteres høyt. Men den blir faktisk ikke verre av at noen får være på hytten.