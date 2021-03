Noen er likere enn andre

Alle har ofret og avlyst veldig mye det siste året. Vi som er på dugnad har all grunn til å bli forbannet når statsministeren overser egne regler.

Eirin Eikefjord Politisk redaktør i BT

Fredag 25. februar dro statsminister Erna Solberg (H) sammen med ektemannen Sindre Finnes og et følge på tilsammen 14 personer til Geilo for å feire hennes 60-årsdag.

Den satiriske boken «Animal Farm» av George Orwell handler om hvordan dyrene på gården egger til revolusjon og gjør opprør mot samfunnets urettferdighet.

Opprøret begynner med fromme taler om at alle er like mye verdt. Men etterhvert oppstår et skille mellom grisene og de andre dyrene.

Grisene rettferdiggjør sine privilegier ved å hevde at «alle er like, men noen er likere enn andre».

Boken handler om betydelig større problemer enn det norske tillitssamfunnet og koronareglene.

Men frasen om at «noen er likere enn andre» er ganske relevant for situasjonen statsminister Erna Solberg (H) har rotet seg inn i.

I vinterferien samlet hun en stor familiegjeng på Geilo for å feire bursdagen sin – mot mange offisielle koronaråd.

Disse reglene skal gjelde for alle, uansett. Men så viser det seg altså at noen er likere enn andre.

Erna Solberg har aldri lagt seg flat i så mange kanaler, og oppsummerer problemet ganske presist selv: «Det hviler et spesielt stort ansvar på meg som statsminister å følge regler og anbefalinger til punkt og prikke».

«Det er kompliserte regler, og de endres ganske ofte», sa helseminister Bent Høie (H) etter at NRK rullet opp feriefadesen.

Men Erna Solberg er ikke tungnem. Hun er usedvanlig godt rustet til å sette seg inn i regelverket. Dessuten er hun hovedansvarlig for å lede nasjonen trygt gjennom denne pesten.

Det minste hun kan gjøre, er å følge sitt eget regelverk.

Rett før Solberg dro til Geilo, kom det strenge, nasjonale føringer for hvordan vinterferien skulle gjennomføres:

Redusere antall kontaktpersoner og være sammen med få i sosiale sammenhenger.

Helst møte folk utendørs.

Ikke ha besøk av flere enn fem gjester.

Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, som serveringssteder og skistuer.

Statsministerens familieselskap brøt omtrent alle.

«Mye tyder på at Erna Solberg ikke selv brøt en forskrift under vinterferien på Geilo, men at hun brøt et råd dagen etterpå», sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG.

Det er flisespikkeri, og spiller ingen rolle. Det er bare pirkete jusshoder som bryr seg om de hårfine grensene mellom forskrifter og råd.

De færreste går rundt og husker alle regler som gjelder til enhver tid.

Men hvis vi skal noe spesielt – som å reise langt og treffe masse folk og gå ut og feire ting – da sjekker vi jo om det er greit.

Og nå som til og med statsministeren stiger ned og innrømmer at reglene er altfor kompliserte, kan myndighetene gjerne ta konsekvensen av det.

Et tips er å bruke mer tid på å gjøre regelverket enkelt og forståelig enn å skrive leilighetsdikt på Facebook.

Norges koronasuksess baserer seg i stor grad på tillit mellom de som styrer og oss som blir styrt.

«Vi har tillit til hverandre. En tillit som er verdt mange ganger mer enn et oljefond», sa Solberg i sin tale til folket ett år etter at pandemien rammet.

Ingenting er mer skadelig for denne særnorske pengebingen av tillit enn statsoverhoder som tar seg til rette og tilraner seg privilegier.

Det blir ikke akkurat dugnadsånd av sånt. Det blir trass, sinne og sterk tilbøyelighet til å drite i reglene.

Det er også et klasseaspekt her som stiller Solbergs opptreden i et grelt lys.

Vanlige folk kan ikke bare leie seg en diger leilighet for å samle familien langt unna de tøffe restriksjonene i smittegryten.

Vanlige folk sitter i trange leiligheter. Vanlige folk reiser ikke på ferie lenger. Vanlige folk får knapt lov til å møtes på restaurant. Vanlige folk har avlyst barnebursdager og fester og feiringer og alt som er gøy i over et år nå.

Derfor har vanlige folk skikkelig god grunn til å være sure på statsministeren.

«Mye tyder på at Erna Solberg ikke selv brøt en forskrift under vinterferien på Geilo, men at hun brøt et råd dagen etterpå», sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG. «Det er flisespikkeri, og spiller ingen rolle», skriver Eirin Eikefjord.

«Hvis dette er straffbart, hvis dette gir bøter, så vil jeg selvfølgelig bidra til at vi alle betaler for det vi har gjort feil», sa Solberg under torsdagens Debatten på NRK.

Sør-øst politidistrikt iverksatt politietterforskning, og statsministeren får nesten håpe at fadesen ender med en bot. Da fremstår hun iallfall litt mindre hevet over oss andre.

Statsministerens lemfeldige omgang med regelverket kan uansett straffe seg på mye verre måter.

Hvis alle gjør som henne og driter i koronareglene, kan vi fort få et veldig stort smitteproblem.