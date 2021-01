Noreg treng eit krafttak mot importsmitte

Jens Kihl Kommentator

Testinga ved Flesland har til no vore markant høgare enn ved Gardermoen. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Staten pålegg Bergen å vere meir slepphendte med importsmitte. Det er på tide at opposisjonen overkøyrer regjeringa.

Fredag kunne Bergens Tidende fortelje om eit merkeleg spel: Regjeringa pålegg Bergen kommune å ha eit mindre strengt testregime på Flesland.

Av alle ting regjeringa kunne ha pålagt Bergen, var nok meir slepphendt koronatesting ved innreise noko av det raraste. Vi må rekne med at muterte variantar spreier seg her òg, men vi treng jo ikkje akkurat hjelpe viruset fram.

Saka er at dersom du kjem til Noreg med eit dokument som seier at du har hatt covid-19 dei siste seks månadene, skal du ikkje bli testa, fordi du då er immun i ein viss periode.

«Bergen kommune kan ikke pålegge personer som har gyldig dokumentasjon på at de har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste seks måneder, krav om test eller karantene», skriv statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) til BT.

Regjeringa har nok rett i at det ikkje er smittevernfagleg grunnlag for å teste denne gruppa. Men dei tek feil likevel. For i Aust-Europa er det lett å få kjøpt falske attestar, ifølgje Bergens beste folk på området.

Legevaktsjef Dagrun Linchausen stiller spørsmålet alle burde lure på, nemleg kvifor dei ikkje berre kan få ta ein test for å vere på den sikre sida. Ho meiner det er vanskeleg å ta stilling til ein del av dokumentasjonen dei møter.

«Det er daglige flyginger fra østeuropeiske land der man lett kan få kjøpt falske attester», seier Trond Inselseth, overlege ved Bergen kommunes legevakt.

Smittetala i Bergen er ikkje særleg høge: mellom fem og femten tilfelle har vore norma dei siste to vekene. Kan vi ikkje berre få ha det sånn?

Denne saka går diverre inn i eit større bilete: Regjeringa har i heile haust fått kritikk for å ikkje ta importsmitte nok på alvor.

Aftenposten kunne avsløre korleis industrien i fjor sommar fekk svært vide rammer for arbeidsfolk som kom reisande til Noreg. Raske tekstmeldingar gav store konsekvensar.

Regjeringa har halde fast på å arrangere Nato-øvinga Joint Viking 2021, med 3000 allierte soldatar på norsk jord. Pr. 18. januar hadde 63 soldatar fått påvist smitte, kunne NRK melde.

Så seint som 14. januar skreiv Dagbladet om ein rapport frå Helsedirektoratet: I starten av januar var det berre 55 til 70 prosent som testa seg på Gardermoen. På grensa ved Svinesund var talet kritisk låge 20 til 30 prosent.

Som Frp-nestleiar Sylvi Listhaug seier til TV 2: «Det muterte viruset har ikke oppstått i Nordre Follo, det er importert.» Situasjonen vi no ser i Oslo, kjem av for dårleg testing ved innreise.

Det aller nyaste dømet er at kulturminister Abid Raja (V) på fredag overprøvde Helsedirektoratets råd, og gjev løyve til ei lang rekkje verdscup-arrangement i vinteridrett i Noreg. Utøvarane blir fritekne frå karantereglane ved innreise.

Oslos byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) kalla det galskap, og fekk klar melding frå Raja i VG om å «bruke innestemme». Men om det er utestemme som trengst for å få regjeringa til å handle meir kraftfullt mot importsmitte, har Johansen mi fulle støtte.

Regjeringas svar er at dei meiner vi allereie har eit av Europas aller strengaste regime mot importsmitte. Men målet i denne konkurransen er ikkje å vere betre enn andre, men å stoppe smitten. Då må styresmaktene raskt ta tak i alle hól i systemet som blir oppdaga.

Vi må berre førebu oss på at ulike muterte variantar av koronaviruset kan spreie seg også på Vestlandet ved at smittevegen er ukjent. Det kan føre til tyngre nedstenging her.

Allereie har vi hatt enkelte tilfelle i Bergen, Bjørnafjorden og Ullensvang.

Det vil openbert vere eit gode å halde det unna så lenge som mogleg. For kvar dag som går, er fleire i risikogruppene vaksinerte (om enn ikkje så mange som ein kunne ønskje).

Men det er ikkje berre for dei: Om det blir ny runde med heimeskule, nytt forbod mot fritidsaktivitetar og nye reglar mot å ha vener heime, vil barn og unge ha godt av den opnare perioden vi no er inne i.

Det same gjeld oss vaksne: Dersom vi skal isolere oss på nytt om eit par veker, trur eg den kollektive psyken vår tener på at vi fekk lufta oss litt.

Og apropos psyken: Det tærer nok litt på folks dugnadsvilje å leve med svært strenge restriksjonar, slik Stor-Oslo no har, og samstundes høyre om ei regjering som lempar på testkrava ved innreise både her og der.

Sist veke såg vi at opposisjonen samla seg om å overprøve regjeringas smittevernregime. Den gongen var det høvet til å servere alkohol i område av landet med lågt smittetrykk.

Om ikkje regjeringa kjem på betre tankar, bør dei på nytt bli overprøvd av opposisjonspartia. Det er uhaldbart at innbyggjarane skal leve med så harde smitteverntiltak, samstundes som vi hentar inn nye virusmutasjonar frå utlandet.