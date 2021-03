Var dette alt, Erna Solberg?

Den neste regjeringa får jobben med å byggje bruene, vegane og togspora på Vestlandet denne regjeringa berre somla vekk.

Jens Kihl Kommentator

I 2017 stilte Knut Arild Hareide (KrF) og Erna Solberg (Høgre) opp på Arna stasjon for å fortelje at arbeidet med ny veg og bane mot Voss blei utsett. Denne veka kom regjeringa med endå ei utsetting. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Det kan snart ikkje vere mange ferjekaier, busslommer eller jernbanestopp der statsminister Erna Solberg (H) og hennar statsrådar har stilt opp og lova bruer, vegar og togspor.

Særleg var mangeårig samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen frå Framstegspartiet ivrig på løftefronten. I 2015 sa han at prosjektet med ny veg og bane til Voss kunne få byggjestart så tidleg som i 2018.

I valkampen 2013 ville Erna Solberg og Knut Arild Hareide ha oppstart av Hordfast i 2018. I så fall kunne det vere ferdig i 2022, sa dei til NRK.

Vel, 2018 er for lengst passert og 2022 er rett rundt hjørnet. Ein del av oss er glad for at dette vanvittige miljøinngrepet ikkje er gjennomført, men eit løftebrot er det like fullt.

Denne veka hadde ikkje Erna Solberg teke turen til Vestlandet for å lansere sine samferdsleløfte.

I staden sat ho på eit møterom på Statsministerens kontor saman med utviklingsminister Dag Inge Ulstein og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Dei tre er også fyrstekandidatar i Hordaland for høvesvis Høgre, KrF og Venstre.

Kanskje var det nøkterne pressetreffet eit signal om at regjeringa veit at dei har ei dårleg sak. For med mindre valresultatet til hausten skulle bli på tvers av absolutt alle målingar, blir dette fasit:

Det blei ikkje Erna Solberg som fekk på plass Hordfast, ny Vossabane og ny E16 i si regjeringstid.

Ketil Solvik-Olsen var samferdsleminister for Frp i fem år utan at det blei bygd veg og bane mot Voss eller bru i retning Stord. Foto: Håvard Bjelland (arkiv)

For kva var det eigentleg dei tre regjeringsmedlemene hadde å kome med i går?

Ny E16 mellom Arna og Voss, til erstatning for den såkalla dødsvegen, blir utsett endå ein gong. No er det tidlegast oppstart i 2024.

Jernbaneprosjektet blir skubba endå lengre ut tid, og kan no få oppstart i 2026 eller 2027.

Hordfast er no utan oppstartsår.

Båe delar ligg formelt sett inne i fyrste periode av Nasjonal transportplan, altså dei seks fyrste åra. For Hordfasts del er løyvinga sett til éin milliard kroner. Det vil seie at dei 36 neste milliardane, med andre ord heile bygginga, må bli løyvde i andre periode.

Og absolutt alt, båe planlegging, vedtak og finansiering, må skje under ei ny regjering.

Det mest positive ein kan seie om dette, er at regjeringa i det minste ikkje avlyser sine eigne løfte. Likevel ligg det meste no an til at det blir ei raudgrøn regjering som faktisk skal utføre alt dette, om ein skal tru partimålingane.

Noko storslått ettermæle for Erna Solberg kan ein ikkje akkurat seie at dette er. Ho har lova desse prosjekta gong etter gong sidan 2013-valkampen, og kan ende opp med å gå av til hausten utan å ha gjennomført nokon av dei.

Det er altså dette NRK kallar «Pengedryss over Vestlandet». Til det er det éin ting å seie, og det er at det ikkje blei løyva ei einaste krone i går.

«No slår regjeringa på stortromma», skriv NRK. Regjeringas pr-folk er sikkert glade for formuleringa, men det blir ikkje meir rett av den grunn.

Nasjonal transportplan er ikkje eit budsjettdokument, men ei liste over regjeringas ambisjonar på samferdslefeltet. Den bind sjølvsagt ikkje opp ei ny regjering. Det kan faktisk vere positivt.

Om ei raudgrøn regjering til dømes seier at dei vil skru opp ambisjonsnivået for jernbanen mellom Arna og Voss, er dei ikkje forplikta til å vente heilt til 2027 med oppstart, slik Erna Solberg meiner ein bør gjere.

Det skal bli spanande å sjå korleis saka utviklar seg vidare.

Korleis vil Venstre-veljarane reagere på at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn går til val i Hordaland på å rasere regnskogen på Reksteren og gjere Stord til ein bilbasert forstad til Bergen?

Vil dei raudgrøne partia avklare at dei står ved desse prosjekta om det blir eit regjeringsskifte, eller vil til dømes SV halde fast ved sitt Hordfast-nei?

Vil Frp krevje fortgang i prosjekta for å kunne stø regjeringas Nasjonal transportplan under forhandlingane i Stortinget denne våren?

Det meste er framleis uavklart for både Hordfast, Vossabanen og E16 sjølv om denne veka i alle fall avklarte at regjeringa ikkje går mot prosjekta.

Det har blitt servert blautkake for å feire regjeringas samferdslegjennomslag på Vestlandet jamt og trutt sidan 2013. Kakekremen byrjar lukte surt no.