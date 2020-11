Regjeringens stollek er meningsløs. Kulturlivet kan like gjerne stenges ned.

Hvis kulturlivet skal respektere smittereglene, må de være logiske og rettferdige. Her har myndighetene sviktet litt.

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Dette er ikke lov lenger. Siden stolene i Forum ikke er boltet fast til gulvet, kan bare 50 publikummere tillates under hver forestilling. Foto: Marita Aarekol

Dette er spørsmålet mange i ute- og kulturliv stiller seg for tiden:

Hvis alle avstands- og smittevernregler blir respektert, er det større fare for at en publikummer i Johanneskirken vil smitte sin sideperson enn en tilskuer i Grieghallen?

De fleste vil trolig si nei. Likevel setter regjeringen grensen for julekonserter i kirken ved bare 50 personer, mens Grieghallen får lov å ønske 200 mennesker velkommen.

Forskjellen? Kirkebenkene er ikke skrudd fast i gulvet. Det er stolene i Grieghallen.

Dette er et absurd utslag av regjeringens nye smittevernregler fra før helgen.

Etter at helseminister Bent Høie (H) har brukt mye energi på å fortelle folket at «meteren» er den nye gullstandarden for smittevern, er den ikke god nok lenger.

Nå skal vi sitte boltet fast til parketten, med to meters avstand til hverandre.

Det betyr at mindre teatre og showscener etter et halvt år med knallhardt arbeid, tilpasning og store tap, nok en gang må strupe tilførselen av svært nødvendig publikum.

Siden Bergen kommune har innført enda strengere tiltak frem til 23. november, har de fleste kulturhus valgt å stenge ned til den datoen, uansett.

Bakgrunnen for regjeringens generelle innstramminger er høyst forståelige. Vi er i startfasen av smittebølge nummer to.

Den har fått et løft av uansvarlige privatfestfolk og myndighetenes slepphendte omgang med innreiseløyve for utenlandsk arbeidskraft.

At regjeringen selv trolig har bidratt til bølgen, gjør tiltakene ekstra bitre.

Så nå oppfordrer politikere og helsemyndigheter folket strengt til å holde seg hjemme.

Men samtidig gir de ute- og kulturlivet nesten et moralsk ansvar for å holde åpent, for å bidra til folkehelsens fremme i en mørk tid.

Dette er både selvmotsigende og urettferdig. Uteliv er også næringsliv, ikke først og fremst idealistisk og terapeutisk virksomhet.

For snart et par uker siden var jeg på konsert med Jaga Jazzist i Røkeriet på Verftet USF.

Salen var delt opp i tydelig rutenett, der stolene var plassert med en meters trygg avstand i alle retninger. Alle med gyldig billett ble geleidet til sin plass av hyggelige verter.

For å bestille drikke, måtte folk bruke en egen app, og servitører kom straks med flaskefor og glass med noe godt i.

Oppsummert er det den mest disiplinerte og velorganiserte konserten jeg har vært på siden jeg slapp lovlig inn på slike steder.

Selve konsertopplevelsen var krystallklar og nydelig. Det som vanligvis er en røre av tråkk, skubbing og fylletyt, var nærmest fylt med bedehusaktig respekt og ro.

De fleste rapporter fra kulturlivet sier det samme. Arrangører og konsertsteder har vært overmåte opptatt av å følge smittevernreglene.

Noe annet ville ha gitt både dem og hele kultur- og utelivet refs, dårlig omdømme og muligens konkurs.

Denne lojaliteten har regjeringen og Bergen kommune nå utfordret. Den banale regelen om løse versus fastskrudde stoler er mest egnet til å straffe dem som har gjort hederlig innsats med å verne oss publikummere mot oss selv og smitte.

Og til nå er det ikke registrert betydelige smitteutbrudd etter konserter, teater eller show her i byen. Ikke rart arrangørene er provosert.

Skal det offentlige gå til inngripende tiltak som i verste fall kan føre til konkurs og arbeidsledighet, må de være begripelige og ryddige.

Regjeringen stollek er ikke det. Den blir tolket som malplassert mangel på tillit både til arrangør og publikum.

For kommunens del vil det eneste logiske være å stenge ned hele ute- og kulturlivet i Bergen. Da ville de næringsdrivende ha gode argumenter for å kreve kompensasjon fra staten, i en ny krisepakke.

Nå har myndighetene i stedet satt dem i en umulig situasjon. Det kan igjen undergrave legitimiteten til nye og drastiske tiltak, når bølge tre og fire eventuelt kommer.