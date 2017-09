DNS’ nye Brecht-stykke er en kamp mot pulsklokken.

Forsøk på å gjøre statlig norsk teater aktuelt og relevant, kan i verste fall bli en pinlig pliktøvelse. Men teksten i Bertolt Brechts berømte stykke «Det gode menneske i Sezuan» går aldri helt ut på dato.

Å få den til å virke frisk, er en kunst. Det klarer regissør Katrin Wiedemann og ensemblet på DNS fint.

Oppsetningen på DNS, som hadde premiere fredag, er passe uærbødig og energisk. Stykket handler om tre guder som leter etter «det eneste gode menneske i Sezuan» De finner gledespiken Shen Te, som får en pengegave av trioen for å klare seg en stund.

Godsnille Shen kjøper en tobakksbutikk for pengene, og deretter går alt til helvete i snylteri og ondskap. For kunne håndtere elendighet og svik, finner Shen opp sin egen steinharde, kyniske og brutale fetter; Shui Ta. Både godt og ondt i samme person, der altså. Det går ikke bra.

Det kan være en fordel å komme en smule forberedt til DNS denne høsten. Brecht er ikke A4-teater, og stykket kan virke deklamerende og affektert.

De som er henfallen til kulturell selvskading, må gjerne sjekke NRKs nettsider og se Fjernsynsteaterets versjon fra 1984. Regissør Stein Winges 33 år gamle versjon er tre timer lang og ren psykisk terror, selvhøytidelig og skrikende desperat.

På DNS er stykket skåret til beinet, unnagjort på en time og 40 minutter. De betyr at det presses lovlig mye kapitalismekritikk, spillfekteri og dialog inn på små flater. Men det åtte personer sterke ensemblet er kondisjonssterkt nok til å håndtere jaget.

Om jeg skal lete etter en innvending, kan det være at tempoet er for høyt til å tjene teksten enkelte ganger. Brecht var tross alt en gravalvorlig fanatiker i alt det burleske, og den dunkelheten forsvinner kanskje litt i hovedrolleeier Ane Skumsvolls komikk. Samtidig er det hun som først og fremst løfter stykket over det selvhøytidelige.

Det er enkelt å drive innsalg av dette stykket i dag. Terror, Trump, flyktningkrise og økt innvandring skremmer vettet av mange, og driver mennesker ut på de politiske ytterkantene.

Scenografien i DNS-stykket består kort og greit av en lang rekke fargerike flagg, nasjonalsymbolet for hver eneste nasjon på kloden. Et klokkerent hint til den spente verdenspolitikken, der nasjonalismen og isolasjonismen gror, FN-fellesskapet settes på prøve, mens flyktninger drukner i tusentall i Middelhavet.

Det hvite er blitt hvitere, og det svarte svartere. Polariseringen skaper to uforsonlige leirer, med et stort minefelt mellom.

Det er akkurat denne gråsonen Brecht ønsket å rette oppmerksomheten mot. Poenget i stykket er å vise at det gode og onde ikke utelukker hverandre, men danner ytterpunktene i den komplekse organismen vi kaller mennesket.

Er Bertolt Brecht den rette til å belære menneskene om rett eller galt? Hvis du mener at moral er hevet over kunst og politikk, er kanskje svaret ja. Hvis du mener at det er umulig å skille kunstneren fra kunstverket, er svaret kanskje nei.

Det er uvisst hvorvidt Brecht selv forsøkte å leve opp til idealet om «det gode menneske». Han var først og fremst en dogmatisk kommunist og sviende marxist, som var notorisk utro.

Hans kone Helene Weigel, som også var førstediva i Brechts teatertrupp Berliner Ensemble, sa følgende: «Bertolt var alltid trofast. Dessverre mot så mange forskjellige kvinner».

Dramatikeren var derimot monomant trofast mot massemorderen Josef Stalin. Kritikere har i ettertid hevdet at Brecht mente individet var nokså uinteressant. «Det gode mennesket» kunne bare være et produkt av rendyrket kommunisme.

Den frihetselskende Brecht var altså begeistret for det totalitære, og dermed et vandrende paradoks. Derfor er det vanskelig å diskutere Brechts stykker uten å krangle om hvilken fyr Brecht egentlig var.

Sist norsk kulturliv ble hjemsøkt av en Brecht-debatt, var i februar 2012. Hele tre av stykkene hans ble satt opp på store norske scener samtidig den vinteren, ett av dem var «Mor Courage og barna hennes» på Den Nationale Scene. Den konservative tenketanken Civita var spesielt opprørt over måten stykkene ble omtalt og markedsført på.

Historiker Bård Larsen kalte omtalen «Naiv Brecht-dyrking på DNS», og mente at dramatikerens fremste drivkraft var en «innbitt og feilaktig raseri mot kapitalismen som årsak til fattigdom».

Den gangen fremkalte altså et Brecht-stykke ideologisk brytekamp, der venstresiden tolket Brecht som en rettferdighetens rider, mens høyresiden avfeide ham som demagog og erkekommunist.

Markedsføringen av dagens DNS-stykke er atskillig mildere. Teateret stiller isteden spørsmål som er så tungt retoriske at de kollapser under vekten av seg selv: «Kan verden endres? Hvordan? Av hvem?»

Vel, både kommunismen, marxismens og alle Brechts idealer endret verden på sin måte, men alle er døde nå, inkludert Brecht selv. Kapitalismen er den foreløpige seierherren, men det betyr ikke at Brecht er en taper.

Den viktigste grunnen til at han fremdeles spilles så mye og med så høy profil, er fordi det har skrev og skapte, er tidløst relevant.

«Det gode menneske fra Sezuan» handler om menneskers potensial for både snilt og grusomt, og hvor smertefullt forvirrende og naturlig de to motsetningene er. Enten du er sosialist eller konservativ.

Den visdommen får gjengen på DNS ganske godt frem.