Kva var eigentleg poenget med grøn politikk, no igjen?

Nyplanting av sitkagran, subsidierte Tesla-bilar og endelause, industrielle øydemarker med vindturbinar skal liksom redda klimaet.

Ingebjørn Bleidvin Gjestekommentator i BT

ILLUSTRASJON: Marvin Halleraker

Dei var gode til å drita under.

Det er vel det einaste positive eg kan seie om sitkagrana, som omkransa stølen vår som ein grøn berlinmur i heile oppveksten min.

Me hadde ikkje utedo på stølen, men grana var så tett, og skogbotnen under så fullstendig død, at det var ein relativt komfortabel stad å gå på do sjølv om det var litt regn og vind.

For nokre år sidan blei me heldigvis kvitt dette hata gigant-ugraset, og endeleg kunne me atter sjå fjorden og kanten av Hardangervidda frå stølsvindauga.

Tidlegare i vår foreslo Unge Høgre å innføra storstila nyplanting av sitkagran som eit sentralt klimatiltak. Det er berre det siste av ei etter kvart lang rekke forslag som får det til å skurra i ei klimabekymra, men naturglad, sjel.

«Eg er ikkje rasist, men ...» blei gradvis til eit obligatorisk atterhald for alle som ville sei noko kritisk om meir middelalderske sider ved islamsk kultur, eller var bekymra for uføre- og kriminalitetsstatistikken blant visse innvandrargrupper.

Ein oppdatert variant har meldt seg dei siste åra: «Eg er ikkje klimaskeptikar, men…».

Det er eit uttrykk som gjerne kjem når ein føler for å distansera seg frå dei meir verdsfjerne MDG-ideane eller dei mest utbyggingskåte vindkraftlobbyistane.

Og skeptikar er eg verkeleg ikkje. Det er liten tvil om at me har sett vår eigen sivilisasjon på ekspresstoget mot katastrofe.

Gøymt innimellom alle mine studiepoeng, finst til og med eit årsstudium i geologi. På mange og lange feltturar blant berg, fjell og myr fekk me studentane demonstrert kor ufatteleg langsame prosessane som formar jordkloden er. Det gjer dagens raske endringar desto meir uroande.

Det er berre vanskeleg å finna att dette alvoret i politikken.

Gong på gong blir det sagt at me må vera villige til å ofra, at det grøne skiftet kjem til å krevja endringar av oss. Kven har ofra så langt?

Det er vanskeleg å koma på særleg mange i Norge som har fått det nemneverdig meir ubehageleg grunna klimatiltak.

No vil nokon koma trekkande med bompengar og parkeringsgrenser i dei store byane. Dette er likevel meir for å gjera byane levelege enn reine klimatiltak.

Enkelte ferjer blei uforsvarleg dyre, men det var like mykje fordi fylkeskommunane er sveltefôra på statlege pengar, som at ferjene er elektrifiserte.

Litt for mange klimatiltak minner litt for mykje om triks som skal gjera det mogeleg for oss menneske å tura på slik me alltid har gjort.

Eit talande døme er dei omstendelege systema me har laga oss i Norge for å eksportera og kvitta oss med plastavfall: Desse kollapsa etter berre eit par månader med koronaepidemi, der folk har vore meir heime og difor sortert meir plast.

Fram til koronapandemien flaug me meir og meir. Berre dei siste tre åra har me kjøpt godt over ein million nye tv-ar og fem millionar nye smarttelefonar.

Både kosmetikkforbruk og klesforbruk per person er dobla sidan 90-talet. Slik kan ein fortsetja.

Me brukar mykje meir av nesten alt mogeleg enn me gjorde før. Det er bygd 40.000 nye hytter berre det siste tiåret.

Lovnadane om grøn vekst bygger på noko det blir stadig vanskelegare å tru på at er mogeleg: ei skikkeleg fyllekule utan hangover neste dag.

Me heller i oss kvardags-cocktailar av mobilar med sjeldne metall frå regnskogane i Kongo og scampi frå utryddingstrua mangroveskogar, som om morgondagen aldri kjem.

Grøn vekst betyr ikkje at me treng å bli fattigare og leva tristare og vanskelegare liv. Men alt for ofte er det naturen som blir kvelt under eit syntetisk slør av halvhjarta klimaomsorg, medan kvardagskomforten lever uforstyrra vidare.

Vindkraftverk som er bygd eller under bygging, legg beslag på to og ein halv gong meir areal enn det samla industriarealet i Norge.

Tek ein med alle konsesjonar som er gitt, blir det talet meir enn tredobla. Me har aldri i Norges historie øydelagt så mykje av naturen vår.

Dette sjølv om tap av naturareal og dyreliv er rekna som ein like stor trugsel som klimaendringane er.

Det er naturen me lever av. Ingenting kan endra den enkle sanninga.

Om ikkje klimatiltak tek høgde for noko så fundamentalt, vil dei kunna få same skjebne som min barndoms skogar av sitka-gran: dei endar opp som noko veldig mange berre vil drita i.