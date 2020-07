Gift er ofte den beste medisin

Det eneste «alternativet» til tradisjonell kreftbehandling er å dø.

Anne Rokkan Kommentator

Trine Karlsen Sagerud har tarmkreft med spredning til lungene. Hun velger kosthold og trening over cellegift. Foto: Tomm Christiansen

Trine Karlsen Sagerud har uhelbredelig kreft, og 18 svulster i lungene. I BT og Aftenposten kunne vi 30. juni lese hennes historie.

Legene ønsker at Sagerud skal ta cellegift for å drive kreften tilbake. Sagerud ønsker ikke å «proppes full av gift», og takker nei.

Hun sverger heller til trening og sunt kosthold, og mener hun «hadde vært død i dag» uten dette.

Til tross for at kreftlege Daniel Heinrich kommer inn i slutten av saken og advarer mot å lene seg på noe annet enn skolemedisin, kan saken leses som en reklame for smoothies og jogging som kreftbehandling.

Sageruds attraktive fysiske fremtoning, nydelige hjem og solfylte treningsøkt i hagen, fremstår uendelig mye mer fristende enn kanyler, sykehuslinoleum og bivirkninger av cellegift.

Jeg er ikke kategorisk motstander av alternativ behandling. Om man føler seg bedre ved hjelp av akupunktur, bønn, healing eller ufarlige kosttilskudd, unner jeg selvsagt alle pasienter det.

Jeg har også erfaring med å være pårørende. Da jeg var fire måneder gammel dro jeg sammen med mine foreldre til Huddinge sykehus i Sverige. Pappa, som altså nettopp hadde blitt far, var alvorlig kreftsyk og skulle gjennom en beinmargstransplantasjon. Overlevelsesraten var ikke blant de beste.

Til tross for at behandlingen innebar høy infeksjonsfare, besluttet kreftlegen at jeg skulle bo på isolat sammen med pappa. Gjennom en prosess som var svært fysisk og psykisk plagsom, skulle jeg være hans motivasjon til å leve. Legen mente dette ville veie opp for infeksjonsfaren. Min far overlevde.

Historien har gitt meg respekt for at behandling kan være mer enn medisin.

Kosthold og livsstil er også faktorer som har beviselig god effekt mot kreft, først og fremst forebyggende, men også under behandling.

Alternativ behandling kan derfor fungere fint som supplement, men burde da kalles nettopp det: supplerende behandling. Aldri alternativ.

Det er også et poeng at Trine Karlsen Sagerud har fått beskjed om at hun uansett ikke kan bli frisk. Hun ønsker å bruke disse årene på en aktiv livsstil, fremfor en livsforlengende, men plagsom behandling. Det har jeg selvsagt respekt for.

Problemet med å lage reportasjer om slike livsvalg, er at «alternativet» til tradisjonell behandling når frem til mennesker som er sårbare og desperate. Som opplever hjelpeløshet og frykt i møte med en livstruende sykdom. Da blir det fristende å tro på dem som påstår at de kan hjelpe.

Alternativ kreftbehandling handler ikke bare om mat og psykisk helse. Blant mirakelkurene som florerer på nett, finner vi rødløk, vepsegift, sitronsaft, CBD-olje, ionisert vann, chili, trekking av tenner og en syvdagers lydbok.

De fleste av oss kan le av dette, andre er ikke like privilegerte.

I slutten av mai presenterte VG historien om kreftsyke Tarjei Theo Flove. 26 år gammel fikk han lymfekreft, men beskjed om at 95 % blir friske etter behandling.

Flove bestemmer seg likevel for å takke nei til behandling. Han ønsker å tenke, meditere og gjøre det som føles riktig – da vil han bli frisk. På et punkt lever han utelukkende på druer, en annen gang blir han innlagt med kalsium-forgiftning fra et naturpreparat.

De neste tre årene, mens VG følger ham, forsvinner han nærmest. Ekstremt vekttap, pustevansker, nedsatt allmenntilstand.

Like før han er i ferd med å dø kryper Flove til korset og ønsker cellegiftbehandling. Den fjerner som lovet svulstene på få måneder.

VG fulgte opp reportasjen med flere kritiske saker om kvakksalverne og det farlige alternativ-nettet. Det er bra. Jeg mener likevel det er dypt problematisk å gi historier som Tarjei Theo Flove og Trine Karlsen Sagerud plass.

Jane Throndsen, som har hatt ansvaret for dekningen av Floves sak i VG, skriver i en kommentar i samme avis at det er pressens ansvar at mennesker som tenker annerledes enn majoriteten, også skal få en stemme i offentligheten.

Dette er ikke nødvendigvis riktig. Det er ikke pressens ansvar å være talerør for debattanter med direkte farlige og usanne påstander om virkeligheten.

Det er ikke lenger slik at enhver klimafornekter får presentere sin alternative forskning i avisen, og man lager heller ikke reportasjer om folk som har «alternative» holdninger til enkelte raser, kjønn eller legninger.

Dette er ikke fordi man ønsker å begrense deres ytringsfrihet, men fordi konsekvensene kan bli farlige.

Kanskje tenker Throndsen og VG at bildene av Floves voksende svulster og svinnende kropp, hans fysiske ubehag og den åpenbare rådløsheten som skinner gjennom et påklistret smil, skal være nok til å avskrekke seerne og leserne.

Jeg tror de undervurderer hvor sårbare desperate mennesker er.

Det er langt ifra sikkert at bildene av Flove har skremt nysgjerrige fra å prøve, når selv ikke hovedpersonen, som kjente dette på kroppen, har lært.

Etter at cellegiften gjorde ham kreftfri, ble nemlig en ny svulst oppdaget i januar. Igjen takket han nei til cellegift, og fortsatte taktikken med å «ønske seg frisk».

Når man omtaler andre sensitive helserelaterte tema, for eksempel spiseforstyrrelser og selvmord, har mediene tydelige retningslinjer å forholde seg til: Man er varsom med å beskrive metode, skader, tall og vekt. Alt for å unngå å trigge lesere som er i en vanskelig situasjon og på søken etter en løsning.

Vi trenger det samme for alternativ medisin. Det som er en advarsel for noen, er nemlig inspirasjon for andre.