Det store bompengesjokket

17 prosent av bergenserne sier de vil stemme på bompengelisten. Det er helt eksepsjonelt og umulig å ignorere.

LIGGER GODT AN: På forrige måling lå Folkeaksjonen mot mer bompenger an til å få fem mandater i bystyret. Nå ligger de enda bedre an, og kan få hele elleve bystyrerepresentanter. Her er Stian Harborg Skare, Trym Aafløy, Cesilie Tveit og Rolf Scott fra bompengelisten. Foto: Rune Sævig

Frøy Gudbrandsen Politisk redaktør i BT

Ja, målingen er tatt opp i den uken bompengene økte. Ja, andelen går nok ned frem mot valget.

Men 17 prosent til Folkeaksjonen nei til mer bompenger. Det er helt eksepsjonelt.

Det kreves ingen avansert analyse for å forstå hva som skjer. Folk er sinte fordi bompengene og antall bomstasjoner øker.

Man kan mene bompenger er både riktig og tvingende nødvendig for å gjøre Bergen til en bedre og mer miljøvennlig by. Men det bør ikke være vanskelig å skjønne at en del reagerer på økningen.

For dem som er avhengig av bil i hverdagen, både til jobb og til andre gjøremål, blir bompenger fort en betydelig utgift. Ikke alle kan bytte til elbil. Kollektivtransport er ikke et alternativ overalt.

Argumentet om at bompenger er sosialt urettferdig, ser også ut til å få større gjennomslag: Alle betaler like mye, enten man tjener mye eller lite.

Motstanderne er ingen ensartet gruppe. Bompengelisten knabber velgere fra alle partier – selv fra MDG. Det er derfor listen klarer å vokse så voldsomt. Dette er bare folk som synes den siste økningen er for mye.

Men det er Høyre og Frp som blør mest.

Nær halvparten av dem som stemte Frp ved sist valg sier nå de vil stemme på bompengelisten. Det er kanskje ikke så uventet: Til tross for at anti-bompengepartiet Frp sitter i regjering, får folk høyere regninger enn noensinne.

Men målingen er nesten like dramatisk for Høyre. Med 24 prosent er partiet nesten tilbake der det var ved krisevalget for fire år siden.

Førstekandidatene til Høyre og Frp i Bergen kommer til å skrape hull i døren til regjeringskontorene fremover.

Skal bompengene reduseres, må antakelig regjeringen hjelpe til. Det er inngått en avtale med staten, som Bergen er forpliktet til å følge. Det betyr også at valgløftene til bompengelisten ikke lar seg oppfylle uten videre, selv om de øvrige partiene skulle ha lyst til det.

POPULÆR: Trym Aafløy fra Folkeaksjonen mot mer bompenger har gjort seg bemerket den siste tiden, og kan få følge av mange meningsfeller inn i Bergen bystyre. Foto: Elias Dahlen

Kommer partilederne Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) til å sitte å se på at valget i Bergen går til helvete uten å gjøre noe? Klarer de å holde fast ved at Bergen må fikse dette selv?

De vil nok prøve å få lokalpolitikerne til å puste med magen. Men det holder neppe hvis det kommer flere målinger i nærheten av denne.

Men hva kan de egentlig gjøre? For Høyre er det også en betydelig risiko ved å komme bompengemotstanderne for mye i møte. Én ting er at samferdselsbudsjettet allerede er sprengt. Å øke den statlige støtten til lokal kollektivtransport betyr kutt i støtten til noe annet.

Velgere er ikke begeistret for panisk vingling heller.

Bergen Høyre foreslo tidligere denne uken at bomregningen for familier med lav inntekt bør kuttes. Hvis det er gjennomførbart, vil det hjelpe en del bergensere. Men det er ikke sikkert forslaget hjelper Høyre.

For det første er det nok mange velgere som ser at forslaget ikke treffer dem. Skal alt annet fortsette som før, må de tapte bompengene tas inn på annet vis. Der er Harald Victor Hove foreløpig altfor vag. I verste fall blir forslaget oppfattet som urealistisk valgflesk.

En annen utfordring for Høyre, er at bompengene brukes til populær politikk. Stadig flere mener det er riktig å bruke bompenger til å bedre kollektivtilbudet i byen.

Skulle man falle for fristelsen å gjøre som bompengelisten vil, som for eksempel å stanse den videre byggingen av Bybanen, ville Høyre tape andre velgergrupper. Flertallet for å bygge Bybane videre, er overveldende.

Men det er viktig å merke seg at ikke alle er enige i at bompengene må ned. Mange mener høye avgifter er helt rett virkemiddel for å redusere utslipp og biltrafikk. Demonstrasjonen i Bergen sentrum tidligere i uken ble for eksempel møtt av motdemonstranter.

For byrådspartiene Ap, KrF og Venstre er det nok best å stå i det og holde fast ved dagens politikk, med mindre de begynner å lekke enda mer.

Men hvis denne målingen var valgresultatet, ville det ikke være noe realistisk flertall i bystyret uten bompengemotstandere. Dagens byråd ville for eksempel trenge støtte fra Rødt, som er imot bompenger. Slik stemningen nå er, vil det være rart om ikke Rødt snakker høyt og tydelig om bompenger i valgkampen.

Det eneste de etablerte partiene kan trøste seg med nå, er at det er lenge til valget. Bompengesjokket hos velgerne kan roe seg en del innen september. Å si at man ønsker å stemme på en liste er dessuten noe annet enn faktisk å gjøre det.

Men slik det ser ut nå, vil motstanden mot bompenger være den store saken i valgkampen. Og de neste fire årene.