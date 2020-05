Denne vanen må politikarane legge frå seg med ein gong

Jonas Gahr Støre snublar i gang den store koronavalkampen.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Ap-leiar Jonas Gahr Støre. Foto: Terje Bendiksby, NTB Scanpix (Arkiv)

Det måtte jo kome. Då regjeringa opna samfunnet opp att, var det òg tid for å losne litt på den politiske retorikken.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre sparka ballet i gang i eit intervju med Dagbladet. Der serverer han ein karikatur av Høgre, som ifølgje han har forkasta sin politikk i møte med koronakrisa.

For det Høgre har gjort, er ifølgje Støre å henta fram klassisk sosialdemokratisk politikk. For dei har møtt krisa «med velferdsstaten og fellesskapets sterke muskler.»

Dette er den same regjeringa som år etter år aukar offentlege utgifter. Som gjer staten større. Som aukar oljepengebruken, både i og utanfor krisetid.

Retorikken liknar på påstanden at korona har knekt kapitalismen, som har blitt populær i dei sosiale media. Og kvifor? Jo, fordi bedriftseigarar ropar på hjelp frå staten.

Men det var ikkje marknaden som stengde alle landets frisørar. Det var staten som stengde dørene deira, på grunn av ein global pandemi.

Tilbake til Støre. Han kjem med fleire døme på at Høgre har hoppa vekk frå sin eigen politikk. Eit av dei er fritt behandlingsval.

Då helsevesenet førebudde seg på mange innlagde, var ikkje fritt pasientval så viktig. Det er ei naturleg prioritering i krisetid.

Regjeringa har òg utsett kuttet i eigedomsskatt og fylka slepp å innføre liberaliseringa av taxinæringa no.

Men desse endringane kjem når krisa har lagt seg.

Støre skuldar òg Høgre for å tømme regionreforma for innhald. Det har han for så vidt rett i. Men når han pakkar det inn i bodskapen om at Høgre har blitt til Arbeidarpartiet, ser det litt rart ut.

Om ikkje Ap ville ha ei innhaldslaus regionreform, då.

Ingenting er betre enn om me får tilbake den normale debatten mellom dei politiske partia. Den er sunn og stort sett god.

Men ein ting politikarane kan legge frå seg, er åtak som dette.

Kvar ein person som brukar to minutt på eit statsbudsjett, veit at Støres angrep ikkje stemmer.

Støre bør overlate karikaturane til dei som kan teikne. For dette var meiningslaus drodling.