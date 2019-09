Frels oss fra bybanestriden

Det er på tide at bystyret tar et kollektivt ansvar. Bergen må ut av synkehullet politikerne selv har skapt.

Frøy Gudbrandsen Politisk redaktør i BT

KOLLEKTIV SVIKT: Hvem sin feil er det at vi har havnet her? Kort oppsummert: Alle. Marvin Halleraker.

For mindre enn 10 minutter siden

Jeg har lyst til å til å si at dette går ikke lenger. Striden om Bybanen har plaget bergenspolitikken lenge nok nå. Hvis det er noe som går og går og aldri kommer til døren, så er det debatten om banen mot Åsane.

I denne saken er det nok fornybar energi til å sende et romskip til planeten Mars.

Med mindre noen intervenerer, vil denne selvskadingen aldri ta slutt.

Les også Politikerne bruker bybanetall som ikke er kvalitetssikret

Hvem sin feil er det at vi har havnet her? Kort oppsummert: Alle.

Politikerne i Bergen har sviktet. Og da mener jeg hele hurven, over hele linjen.

Ja, det var en tabbe av Monica Mæland den gangen at hun ikke var mer lyttende til dem i partiet som ønsket tunnel. Opprøret i Høyre i 2013 handlet om mye mer enn skinnegående trafikk, og Bybanen ble på mange måter et offer for Høyres mange problemer.

Siden da har samtlige partier blitt medskyldige. (Og ja, jeg inkluderer nykommeren FNB her. Partiet har ikke på noen måte bidratt til å løse floken.) Ingen går fri. Kanskje kan en slik erkjennelse være starten på noe nytt og bedre.

HER ELLER IKKE HER: Vi går nå inn i tredje bystyreperiode der et klart flertall er uenig i traseen som er vedtatt: langs Bryggen. Alice Bratshaug

Selvsagt må alle partier få kjempe for sitt syn. Det er helt greit at små partier bruker forhandlingsposisjonen sin til å få gjennomslag for det de mener er best for byen. Det har KrF og Venstre gjort i bybanesaken. Slik fungerer politikken.

Men det er ikke helt bra slik det er blitt.

Vi går nå inn i tredje bystyreperiode der et klart flertall er uenig i traseen som er vedtatt: langs Bryggen.

En ting er sikkert: Blir det på en eller annen måte nå banket gjennom at banen (fortsatt) skal gå der, må politikerne tåle trøbbel.

Les også Kommunens rapporter viser: Lite å spare på å bygge Bybanen over Bryggen

Byrådet bør tenke nøye gjennom hvordan det i så fall blir gjort. Jeg frykter, dessverre, at tilliten til politikerne kan bli ytterligere svekket.

Det er forståelig at opposisjonen forsøkte å mobilisere på en sak der velgerne er sterkt uenig med byrådet. Det har ikke blitt glemt at Ap snudde i 2015 og lot Venstre og KrF få sin bybanevilje.

Men partiene som har ønsket seg tunnel, kunne for lengst ha vedtatt at banen skal gå bak Bryggen. De har seg selv å takke.

Mulighetene har vært mange. Men Høyre, Frp, Rødt, Ap, MDG og Sp lot være å lage det brede vedtaket som kunne gitt byen fred.

Les også Krev ny utgreiing om Bybane-pris etter talrot: – Ta frem kalkulatoren!

Istedenfor å ta ansvar for egen mangelfulle innsats, gjorde partier som Høyre, Frp og Sp valgkamp av en sak de skulle ha løst for lenge siden.

Nå har bybanedebatten havnet i et direkte destruktivt spor. På begge sider er både folk og politikere hellig overbevist om at de selv har rett. Forståelsen for den andre sidens argumenter er begrenset.

Fra begge sider hagler det påstander om uredelighet og at motivene for standpunktet egentlig er noe helt annet. Udokumenterte påstander flyr veggimellom, ikke minst i diverse grupper på Facebook.

Det er skråsikkerhet som dominerer, heller enn et ønske om å finne en vei ut av håpløsheten.

POPULÆR: Det har vært kraftig vekst i trafikken på Bybanen. Den er rett og slett et svært populært fremkomstmiddel. For å få full kapasitet, må den bygges videre gjennom sentrum. Rune Sævig

Problemet er skapt av våre folkevalgte. Derfor er det også det politiske kollektivet som må redde byen ut av denne kvikksanden.

Hvordan kan så det skje?

Byrådspartiene er nødt til å gå sammen med opposisjonen om å finne en vei videre. De må kunne enes om grunnleggende fakta i saken. Er de ikke det, må de finne ut hvordan all nødvendig informasjon kan skaffes, på en slik måte at de alle har tillit til den er korrekt.

I gårsdagens BA støtet tidligere byutviklingsbyråd Anne Elisa Tryti (Ap) forslaget om å regulere begge traseene parallelt. Både Ove Sverre Bjørdal (Sp) og Sofie Marhaug (Rødt) krever at det jobbes videre med begge alternativer.

Det er et kostbart forslag. Kanskje er det likevel nødvendig.

Før man vedtar noe slikt, bør likevel bystyret stå sammen om noen skritt videre.

Nei, bypolitikerne vil aldri enes om hvor banen skal gå. Men de må finne ut hvordan de kan bli enige om det viktigste faktagrunnlaget, som kostnadsberegninger og konsekvenser.

Og ikke minst vise at et overveldende og bredt flertall står bak at Bybanen mot nord skal bygges.

Tross alt, uenigheten gjelder noen-hundre meter med bane. Det er bare for dumt, for ille og for pinlig at det skal strande der.

Det er femti år siden mennesket klarte å lande på månen. Det er på tide at bergenserne klarer å få lagt de der skinnene gjennom byen.