Dette løyser absolutt ingenting for Venstre

Valnemnda i Venstre greidde å samle seg om eit skjørt kompromiss. Det løyser ikkje det akutte problemet: Partiet vil vere akkurat like retningslaust som før.

I januar fekk Sveinung Rotevatn og Abid Raja plass som klimaminister og kulturminister. Til høgre ho som tok dei inn i varmen: Kunnskapsminister og partileiar Trine Skei Grande.

Jens Kihl Kommentator

Trine Skei Grande er innstilt som Venstre-leiar for to nye år, og får med seg Sveinung Rotevatn og Abid Raja som fyrste og andre nestleiar. Tre dyktige og ulike politikarar.

Det er berre å gratulere dei tre med innstillinga, men for partiet løyser dette ingenting.

Det peikar ikkje ut ei etterlengta retning for partiet.

Det gjer ingenting med mangelen på kvinnelege profilar.

Det bidreg i liten grad til reell fornying av Venstre.

Det beste ein kan seie om kompromisset som gjer at Terje Breivik og Ola Elvestuen må gå av som nestleiarar, er at det kanskje skaper borgfred. Det er faktisk ein bragd i seg sjølv i Venstre.

For å ta det siste fyrst: Trine Skei Grande har no vore partileiar i ti år. Manøvrane dei siste vekene viser at makta i partiet framleis ligg hos henne.

Dermed er det lite sannsynleg at dei to nye nestleiarane kan gjere kva dei eventuelt meiner må til for å fornye Venstre.

Valnemnda har henta sin leiartrio frå ein relativt eksklusiv krets, nemleg statsrådskollegiet til Venstre. Det gjer dei fordi Grande gav plass til Rotevatn og Raja ved Kongens bord.

Den reelle fornyinga i Venstre er det dermed Grande, ikkje valnemnda, som har gjennomført.

I staden for å satse på nye personar har valnemnda meint at statsrådane i tillegg skal ha ansvar for å fornye partiet på sida av den vesle jobben med å styre landet. Kva meir får eigentleg Venstre ut av Raja og Rotevatn ved å ha dei som nestleiarar når dei allereie har ein talarstol som statsrådar?

Så er det kvinnespørsmålet. Etter 2017-valet har Venstres stortingsgruppe vore omtrent like likestilt (og ungt) som ein gjennomsnittleg frimurarlosje. Akkurat no sit både Guri Melby og Solveig Schytz i parlamentet som varafolk frå Oslo og Akershus.

Det handla mellom anna om uflaks med utjamningsmandata, slik at ingen kvinnelege listetoppar utanom Trine Skei Grande kom inn. Men leiartrioen avgjer faktisk Venstre heilt sjølv. Det blei ikkje noka ny kvinne der heller, gitt.

Men det viktigaste spørsmålet er likevel kva retning Venstre skal ta. Kva skal det politiske prosjektet vere? No har valnemnda funne folk frå dei ulike miljøa i Venstre. Det var kanskje det einaste ein kunne samle seg om.

For Venstre står problemet att. Valnemnda gav inga hjelp til å peike ut kor partiet skal ta vegen. Skal dei appellere til liberale storbyveljarar eller meir pragmatiske bygdisar? Skal Venstre vere gode på skule, næringsliv, miljø, kultur eller noko anna?

Svært mange av mine kjelder i Venstre håpa at den nye partileiinga kunne få ei eller anna form for eit mandat. At Venstre endeleg kunne få ei retning. Slik blir det ikkje no.

Det einaste signalet som er relativt tydeleg med denne trioen, er at framtidas Venstre kan både samarbeide og sitje i regjering med Frp. Det må vere ganske surt for Terje Breivik.

Han åtvara tydeleg mot Frp-flørten, som har vist seg å vere ein veljarkatastrofe for Venstre. Som takk mistar han plassen som nestleiar, og inn kjem to av dei som sterkast ivra for regjeringsdeltaking med Frp.

Det kan tenkjast at Venstre greier seg over sperregrensa i 2021. Trine Skei Grande har greidd det før. Men denne gongen verkar det mindre sannsynleg at Erna Solberg vil låne bort Høgre-veljarar for å få Venstre over fire prosent.

Då nemndsleiar Per A. Thorbjørnsen hadde lagt fram innstillinga på Gardermoen torsdag kveld, braut han ut med eit letta «eg elskar Venstre».

Problemet er at det er det ganske få andre som gjer.