Me må kjempe mot smitten, ikkje mot dei som er smitta

Det går ikkje an å hetse vekk koronaviruset.

Morten Myksvoll Kommentator i BT

Bergen kommunes koronapatrulje er på plass i Nygårdsparken for å drive testing under fadderveka. Foto: Tuva Åserud (Arkiv)

Koronaviruset tærer på oss. Folk er slitne, lei og mange er redde. Alt det er forståeleg. Men me må passe oss for at viruset ikkje får oss til å øydelegge kvarandre.

Den siste veka har det vore to urovekkande hendingar i så måte.

I Haugesund er to bartenderar smitta av koronaviruset. Fleire hundre er sett i karantene. Det er framleis uvisst om smitten har spreidd seg vidare.

Det har ikkje hindra folk i å gyve laus mot dei to bartenderane. Dei bør sparkast, står det. Folk bør få kaste rotne tomatar på dei, skriv nokon. Bartenderane får skulda for eit eventuelt utbrot.

Den eine bartenderen er Rebecca Myklebust. Ho har reagert på hetsen i ein post på Facebook og i eit intervju med NRK.

– Hadde eg visst at eg var sjuk, hadde eg sjølvsagt ikkje gått ut døra, seier ho.

Sjølvsagt.

Fadderveka i Bergen har òg skapt overskrifter. Blant anna deltok ein student på fadderveka medan hen venta på svar på koronatesten.

Fadderansvarleg Therese Eide ved Humanistisk fakultet ved Universitetet i Bergen fekk denne meldinga: «Vent en uke når vi ser smitten og drapene du har forårsaket».

Eide har jobba hardt for at smittevernet vert varetatt under fadderveka. Og så får ho dette i retur.

Denne hetsen kan vere langt farlegare enn den smitten som kanskje har kome ut av nokre utestadar i Haugesund eller ei fadderveke i Bergen. Dei som skriv sånt må halde éin meters avstand til tastaturet og gå i internettkarantene.

Er det éin ting me ikkje treng no, så er det eit ordskifte som gjer det kjipare å teste seg eller endå vanskelegare å ta ansvar.

Det er bra at nokon prøver å få nye studentar til å trivst i Bergen, og skape samhald på ein trygg måte.

Så kan ikkje fadderstyra lastast for alle feila studentane gjer. Og skuldingar og hets på internett gjer ingenting betre, nokosinne.

Det er bra at folk som trur dei kan vere smitta testar seg. Det er bra at folk finn ut om dei er smitta. Det er bra at smittetilfella vert kjent. Då kan folk som har møtt deg gå i karantene, og kanskje teste seg dei òg.

Det er det einaste forsvaret me har mot smitteutbrota. Dei som hetsar koronasmitta på nett undergrev dette. Det er livsfarleg om folk som er smitta vegrar seg for å sjekke, av frykt for sinte folk på internett.

Då kan andre gå rundt, lukkeleg uvitande om at dei har vore i kontakt med viruset. Då mister helsevesenet kontrollen på smittekjeda og hamnar bakpå.

Me veit ikkje korleis bartenderane har blitt smitta. Men me veit at dei gjorde det rette då dei oppdaga symptoma. Dei testa seg, og dei sa frå.

No er dei i isolat og kommunen får drive smittesporing. Folk som var på utestaden får beskjed, og dei kan òg gjere det rette: Teste seg og gå i karantene.

Det går an å bli både bli smitta sjølv og smitte andre trass i at ein gjer alt rett. Koronaviruset er ikkje rettferdig. Det er ikkje berre dei som bryt råda som utset seg for smitte. Og ein kan smitte andre før ein utviklar symptom sjølv.

Alt me gjer inneber risiko no. Ein kan bli smitta på ein nesten tom buss. Ein kan bli smitta i butikken. Ein kan bli smitta på ein utestad. Me prøver å leve liva våre trass i pandemien, og dei aller fleste tar omsyn.

Sånn er det på internett òg. Men der ein ikkje kan sikre seg heilt mot smitte, så kan dei som hetsar andre på internett stoppe. Dei må jo berre skjerpe seg.