Koronakrisa er ei klassekrise

Ny krise, same mønster: Det er dei fattigaste som taper no igjen.

Jens Kihl Kommentator

Dei som buddde trongt før, bur endå trongare no. Her er Nattlandsveien i Årstad, ein bydel der kvart fjerde barn veks opp i fattigdom. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Tenk litt over det: Kven er det du har høyrt mykje frå dei siste vekene? Politikarane, sjølvsagt. Men kven andre?

Bedriftseigarar. Dei som eig ei hytte på fjellet. Folk som har måtta avlyse ei reise til utlandet. Folk i kulturlivet.

Alle desse har stilt krav til styresmaktene. Ofte gode og fornuftige krav, men like fullt krav som har fått massiv mediedekning og der milliardane ofte har kome rullande.

Men kor mange fortel om heimeskule når foreldra knapt kan norsk? Kor mange har bretta ut om livet på dagpengar? Kor mange rusavhengige har forklart kva tilbod som har stengt ned? Kor mange kvinner har skrive om vald i heimen?

Og aller viktigast:

Kva slags krav har desse gruppene stilt?

Noreg er mindre klassedelt enn ein del andre land, men det er forskjell på folk også her. Éin ting er at nokon har meir pengar og formell makt enn andre.

Men ved utbrotet av denne krisa blir det veldig tydeleg at det også er stor skilnad på kven i Noreg som har det privilegiet å kunne formulere krav som vi andre oppfattar som legitime.

Bedriftseigarane har sagt frå om at krisa er eit problem dei ikkje er skuld i, og der staten må inn med store midlar i tillitsbaserte ordningar for å unngå langvarige, negative effektar som råkar oss alle. Det har dei rett i.

Kva om dei som bur trongt hadde sagt det same? Noreg har diverre mange heimar der tre-fire ungar og to vaksne har sjonglert skule, barnehage og familieliv på femti kvadrat, med éin eller kanskje ingen PC på deling.

Det å leve slik er meir slitsamt, gjev mindre (eller nesten inga) læring og større sjanse for både korona og mange andre sjukdomar.

Dei kunne sagt at det å bu så trongt er eit problem dei ikkje er skuld i, og der staten må inn med store midlar i tillitsbaserte ordningar for å unngå langvarige, negative effektar som råkar oss alle.

Eg trur ikkje dei har stilt noko slikt krav. Om dei har gjort det, er det i alle fall ingen som har fått det med seg.

Både næringslivet og arbeidslivet har sterke organisasjonar. Det er veldig bra. Dei samordnar krava frå ulike sektorar, stiller med kunnskap og forhandlar på vegner av sine.

Bussjåførar, sjukepleiarar og andre viktige grupper under krisa er relativt ofte organisert i fagforeiningar. Det gjer at denne delen av arbeidarklassen blir høyrt.

Andre område av samfunnet er på langt nær like godt organisert. Jo lenger ut frå kjernen av det faste, velkjende arbeidslivet du kjem, jo dårlegare er organiseringsgraden.

Ta reinhaldarar som vaskar kontor på kvelds- og nattetid, sesongarbeidarar på hotell og folk som allereie var arbeidslause og såg seg om etter jobb.

Og kva med innsette i fengsel som får færre tilsyn under krisa? Kva med familiar der alle er dårlege i norsk? Kva med eldre som no sit einsame?

Kva med dei vi ikkje ein gong kjem på no, fordi dei er så usynlege i samfunnsdebatten?

Det ansvaret ligg på oss alle. Det er likevel openbart at vi som driv med journalistikk har eit mykje større ansvar enn resten her.

Det er greitt nok å skrive om hytteforbod og svenskehandel. Sett i ettertid fekk nok desse gruppene for mykje taletid. Det var andre som hadde hatt meir bruk for den plassen.

Koronakrisa råkar oss alle, men ho råkar likevel ulikt.

Då viruset kom til Noreg, skulle ein kanskje trudd at det ville ha råka Oslo aust fyrst og hardast. Her har folk dårlegare helse, bur trongare og er dårlegare i norsk.

Men nei. Fordi så mange på vestkanten hadde vore på skiferie i Alpane, braut smitten ut i området mellom Frogner og Frognerseteren. No er sjølvsagt alt tilbake til normalen. Overklassen har stort sett gått fri.

Samstundes kan kanskje ei krise som denne vere med på å disiplinere eliten. Ved eit vanleg sjukdomstilfelle kan det verke lukrativt å betale seg ut av helsekøen, eller meine at det må vere opp til den enkelte å ta rekninga: Staten kan ikkje betale for alt.

Men når pandemien råkar Noreg, ser vi at det er universelle velferdstenester som fungerer best. Om den lågtlønte naboen din ikkje kan bli teken skikkeleg hand om, kan det setje deg i fare ganske raskt.

Eg trur ikkje pandemien kjem til å endre Noreg så mykje på lang sikt. Mykje vil bli som før. Men om vi skal bruke krisa til endre éin ting, er det dette:

Vi bør spørje oss sjølv kven vi lyttar for mykje og for lite til, og kva for krav som blir oppfatta som legitime i samfunnsdebatten. Då møter vi kanskje neste krise på ein betre måte.

Mindre forskjellar er den den beste samfunnsberedskapen.