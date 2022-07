– Skolesystemet ble skapt av, og for, menn. Nå må vi visst endre det, fordi kvinnene er blitt vinnerne.

Så lenge vi er ferdige med debatten om kvinners kvotering til styrer.

Anne Rokkan Kommentator

Dersom du kontakter en jurist, psykolog, lege eller tannlege om noen år, er sannsynligheten stor for at du treffer på en kvinne.

Ingen ulykke i seg selv, får vi håpe. Likevel er det oppsiktsvekkende: Disse såkalte prestisjestudiene har alle en kvinneandel på 70 prosent eller mer ved Universitetet i Bergen.

Generelt anses det som en grunnleggende fordel for samfunnet vårt at begge kjønn er representert i ulike yrker, og både høyt og lavt i makthierarkier.

Tidligere har kvinner bokstavelig talt fått kjenne på kroppen hva alternativet kan være.

Forskning har stort sett foregått av og på menn. Alt fra feilmedisinering til dårlig tilpasset sikkerhetsutstyr er resultatet av manglende innspill og kunnskap fra kvinner.

Situasjonen er langt ifra løst, og kvinner er fortsatt underrepresentert i det meste av forskning.

Det betyr ikke at vi trenger å lage tilsvarende problemer for menn på andre områder i samfunnet.

Derfor har staten for lengst innført kjønnspoeng for en rekke studier.

Dersom kvinner søker seg til utdanning innen bygg, data, elektro eller programmering, tilbyr enkelte skoler ekstrapoeng.

Menn som søker veterinær, sykepleie, barnevern eller psykologi, kan få det samme.

Kjønnspoeng hjelper imidlertid bare de mennene som i utgangspunktet er svært nære å kunne konkurrere ut kvinnene.

Nå vurderer forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe (Sp), å gå mer drastisk til verks. Han åpner for å utrede ren kjønnskvotering, altså at et visst antall av plassene settes av til søkere av et bestemt kjønn.

For de som husker tilbake på hvilket ramaskrik det ved flere anledninger har blitt ved kvotering av kvinner til norske ASA-styrer, er det med en viss overraskelse man noterer denne iveren etter å kompensere menn som kommer til kort i konkurranse om yrkeslivets muligheter.

Det er kjedelig at kvinner skal akseptere lavere lønn gjennom livet fordi de velger mer deltids- og omsorgsarbeid enn menn, mens menn skal kvoteres inn på prestisjestudier fordi de ikke har ofret like mye tid på lekser som kvinner.

I 2021 fikk 17 mannlige søkere til psykologiutdanning i Oslo og Bergen plassen til 17 kvinner med høyere snitt.

Det finnes bare fire slike psykologistudier i Norge. Antall ASA-styrer er 229. Det synes åpenbart hvilken kvotering som er mest inngripende.